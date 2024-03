Edyta Zając i Maciej Dolega dołączają do ekipy „Dzień Dobry TVN”

Od czasu, gdy nowi włodarze zaprowadzili nowy porządek w Telewizji Polskiej, co chwilę pojawiają się informację o transferach z TVN Warner Bros. Discovery do TVP. Do stacji przenieśli się między innymi Patryk Kaźmierczak, Magdalena Fusiek, Joanna Dunikowska-Paź czy Zbigniew Łuczyński.

Tymczasem „Dzień Dobry TVN” wita na pokładzie nowe nazwiska. Jak informuje portal Wirtualne Media szeregi stacji zasilą Edyta Zając i Maciej Dolega. Mają pojawić się w śniadaniówce już w kwietniu tego roku.

Maciej Dolega i Edyta Zając dołączają do ekipy „Dzień Dobry TVN”

Maciej Dolega, który dotychczas związany był z Telewizją Polską, w „Dzień Dobry TVN” dołączy do zespołu reporterów i odpowiedzialny będzie za relacje na żywo. Dolega ostatnio pracował w stacji TVP Info, gdzie prowadził pasmo "Wstaje dzień". Był także przez sześć lat był redaktorem w telewizyjnej Trójce, a wcześniej pracował w TVN i TTV. Prowadził „Teleserwis” i serwis pogody.

Edytę Zając widzowie z kolei ostatnio oglądać mogli w programie „True Love” na TVN7. Jest finalistką konkursu Miss Polonia 2014, chodziła po wybiegach projektantów i marek takich jak Łukasz Jemioł, Dawid Woliński, Bohoboco, Paprocki & Brzozowski czy Robert Kupisz. Prywatnie Zając od 2012 do 2020 roku była żoną Jakuba Rzeźniczaka. Od 2022 roku jest związana z aktorem Michałem Mikołajczakiem. W „Dzień Dobry TVN” modelka poprowadzi teraz cykl „Show-biznes” obok Mateusza Hładkiego i Oli Rogowskiej.

Przypomnijmy, w „Dzień Dobry TVN” są obecnie cztery pary prowadzących: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Paulina Krupińska i Damian Michałowski oraz Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senakara. Śniadaniówka jest nadawana codziennie o godzinie 7:45.

