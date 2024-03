Zobaczcie zdjęcia uczestników 20. edycji „Warsaw Shore”. Kim są debiutanci?

„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” to polski reality show, który już od 10 lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Tytuł opiera się zagranicznym formacie „Ekipa z New Jersey”, a pierwszy sezon wyemitowano w 2013 roku. Uczestnicy wybierani są na drodze castingu i podczas nagrań mieszkają we wspólnej willi. Łączy ich przede wszystkim zamiłowanie do imprez, które są tematem przewodnim programu.

Kto w 20. edycji „Warsaw Shore”? Przedstawiamy uczestników

W jubileuszowej 20. edycji programu powrócą uczestnicy z pierwszych sezonów, w tym Trybsonowie, Mała Ania, Stifler czy Śmietana. Do programu dołączyła także czwórka zupełnie nowych osób. Kim są debiutanci, którzy rozpoczęli przygodę w towarzystwie legend formatu?

Grzegorz Tomaszewski

Do grona uczestników programu dołączy Grzegorz Tomaszewski. Jest to jedna z najbardziej barwnych postaci sezonu. Grzegorz to dynamiczna osobowość, której nie brakuje pewności siebie. Na co dzień spełnia się w roli barbera. Na imprezach uwielbia kusić i kokietować, a jego specjalnością jest wywoływanie zamieszania. Grzegorz nie boi się podrywać, ale też lubi być podrywanym. Nie znosi hipokryzji i zawsze stawia na autentyczność. Moda, imprezy i barbering to jego pasje, a umiejętności w makijażu pomagają mu dodatkowo podkreślić jego osobowość. Choć kiedyś był zakochany, teraz preferuje życie singla, uważając je za ciekawsze i pełniejsze możliwości zabawy.

Olaf Majewski

W ekipie znajdzie się też Olaf – młody mistrz kalisteniki, który zaskarbia sympatię swoim entuzjazmem i pozytywnym podejściem do życia. Trenując kalistenikę od siedmiu lat ma za sobą solidne fundamenty dyscypliny i siły woli. Dumny ze swoich osiągnięć sportowych, Olaf nie jest typem nachalnego podrywacza – dziewczyny same zabiegają o jego uwagę. Pasjonuje się street workoutem i piłką nożną, a jego marzeniem jest uczestnictwo w mistrzostwach świata street workout.

Magda Pawińska

Do ekipy dołączy również Magda Pawińska, przynosząc ze sobą szalony temperament, miłość do tańca oraz niezwykłe umiejętności podrywania. Fotomodelka z zacięciem aktorskim, mówi o sobie „Piotruś Pan w damskiej wersji”. Nie znosi nudnego życia i zawsze stara się podchodzić do wszystkiego z dziecięcym entuzjazmem. Imprezy w stylu techno to jej żywioł, gdzie potrafi tańczyć do białego rana. Oprócz tego, dba o formę fizyczną poprzez regularne ćwiczenia. Kocha sztukę podrywu i nie stroni od bycia kokietką.

Diana Mościcka

Nową postacią w programie będzie też Diana Mościcka, energetyczna wizażystka z pasją do podróżowania i imprezowania. Pozytywna i wesoła, uwielbia dzielić się swoimi przygodami na Instagramie, szczególnie podczas imprezowych szaleństw. Oprócz pracy w charakterze wizażystki, prowadzi również hodowlę kotów. Marzy o podróżach po świecie i dalszym rozwoju w zawodzie wizażystki.

Kiedy obejrzymy 20. sezon „Warsaw Shore – Ekipy z Warszawy”?

Premierowe odcinki 20. sezonu „Warsaw Shore” oglądać można od 17 marca 2024 roku w każdą niedzielę o godz. 23.00 na kanale MTV Polska. Wszystkie odcinki będą również dostępne w serwisie Player.pl.

