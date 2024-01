Stanowski pozyskał dużego sponsora. „Na poziomie dobrych klubów Ekstraklasy”

Krzysztof Stanowski w październiku ubiegłego roku po czterech latach współpracy w szorstki sposób rozstał się z „Kanałem Sportowym”. Po okresie głośnych przepychanek za pośrednictwem mediów między założycielami – Michałem Polem, Mateuszem Borkiem i Tomaszem Smokowskim a Krzysztofem Stanowskim, w końcu w listopadzie dziennikarz ogłosił, że otwiera własny kanał na YouTube.

„Kanał Zero” nie wystartował, a już ma 485 tys. subskrybentów i dużego sponsora

„Kanał Zero”, którego założycielem jest Krzysztof Stanowski, ma już ponad 485 tys. subskrybentów na YouTube, mimo że projekt de facto jeszcze nie wystartował. Jak zaznacza sam dziennikarz, na kanale można spodziewać się wielu gości i nie będzie to jego samotna twórczość.

Do tej pory opublikował jeden film, przybliżający w tematykę „Kanału Zero”. Krzysztof Stanowski tłumaczy w nim, że: „Kanał ma być hubem, który scala osobowości, autorytety z poważnych dziedzin życia. To plan na coś dużego. Nie 3-4 filmy tygodniowo, a dziennie. Słowo 'zero' ma być spoiwem, łączyć wszystko na tym kanale. Pasmo poranne będzie, to oczywiste. Wesołe, sympatyczne. Będzie też pasmo wieczorne z fajnymi rozmowami, odświeżonymi, tego też wszyscy się spodziewają. Poranek i wieczór spędzajcie z nami, ale to nie jest wszystko”.

Pomimo że nowe przedsięwzięcie Krzysztofa Stanowskiego startuje dopiero 1 lutego, dziennikarz już teraz odsłonił pierwsze karty. Chodzi nawiązanie współpracy z głośnym sponsorem. – Bardzo się cieszę, że mogę dziś ogłosić głównego sponsora Kanału Zero. Wedle mojej wiedzy, to największe partnerstwo w historii polskiego Youtube – stwierdził – informując o nowym sponsorze, którym został Rocket Jobs, portal dla osób poszukujących pracy. Dodał, że to „kontrakt finansowo na poziomie strategicznego sponsora dobrych klubów Ekstraklasy”.

„Kanał Sportowy” traci na odejściu Krzysztofa Stanowskiego

Odkąd Krzysztof Stanowski odszedł z „Kanału Sportowego”, kanał notuje spadek popularności. Świadczy o tym spadek liczby subskrybentów, a także wyświetleń.

