Znani dziennikarze wracają do TVP. Szpakowski i Orłoś to dopiero początek

Z listu nowego prezesa TVP do pracowników wynika, że do stacji wracają znani dziennikarze. Tomasz Sygut zapowiedział powrót „Teleexpressu”, który poprowadzi Maciej Orłoś, który był gospodarzem tego programu od 15 czerwca 1991 r. do 31 sierpnia 2016 r. To nie koniec zmian. Na antenie mamy wkrótce zobaczyć też „Panoramę” – ustaliła Wirtualna Polska.

Sygut wskazał też, że „na swoje miejsce” wraca Dariusz Szpakowski. Słynny komentator sportowy mówił ostatnio o nowym rządzie Donalda Tuska. – Może te czasy znormalnieją. Możemy mieć taką nadzieję po tym wszystkim, co się wydarzyło w sejmie. Po tym, co mówił premier Donald Tusk, jak mówił o tym, co z nami, co przed nami. Że może wrócimy gdzieś do normalności w tym wszystkim. Do słowa „dziękuję” czy do słowa „przepraszam”, najnormalniej w świecie – powiedział Szpakowski w trakcie programu „Gol” na antenie TVP Sport.

Maciej Orłoś i Dariusz Szpakowski wracają do TVP

Wcześniej pisaliśmy, że Jakub Kwiatkowski został nowym dyrektorem TVP Sport. Były rzecznik prasowy PZPN zastąpi na tym stanowisku Krzysztofa Zielińskiego.

Tomasz Sygut odniósł się także do czwartkowego wydania wiadomości w nowej odsłonie. Prawie 4,5 mln widzów oglądało średnio pierwsze wydanie serwisu „19.30”. „Wczoraj usłyszałem, że program „19.30” był rzetelny ale... trochę nudny. To wymarzona opinia. Program informacyjny w publicznej telewizji nie jest miejscem na fajerwerki, tanie granie na emocjach, a już na pewno nie jest miejscem na nagonkę, kłamstwa i manipulacje” – czytamy w liście.

Trwa gruntowna zmiana w mediach publicznych. Politycy opozycji nie zgadzają się z działaniem na mocy uchwały, a w konsekwencji z odwołaniem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa – Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Na zwołanej w piątek konferencji przedstawiono plan działania. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania nowego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Obwiniają go za działania niezgodne z konstytucją.

