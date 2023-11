Sylwia Peretti opublikowała nagranie z dedykacją dla syna. „Łza wzruszenia zamienia się miejscem z łzą rozpaczy”

Patryk, jedyny syn Sylwii Peretti, zginął w nocy z 14 na 15 lipca tego roku, w wyniku makabrycznego w skutkach wypadku samochodowego. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły też trzy inne osoby, które podróżowały z 24-latkiem. On siedział za kierownicą i wiadomo, że był pod wpływem alkoholu tak jak reszta pasażerów.

Sylwia Peretii udzieliła wywiadu po śmierci syna

Celebrytka nie tylko musiała mierzyć się z wielkim bólem, jaki pojawia się po stracie dziecka, ale też z publicznym hejtem. Były to nie tylko ataki w sieci, ale nawet grób chłopaka został zdewastowany. Jedna z osób nawet oddała na niego mocz. Sprawa trafiła do sądu, a sprawca został skazany. Jakub G., który swoje zachowanie tłumaczył upojeniem alkoholowym, został skazany na osiem miesięcy prac społecznych. Mężczyzna ma też pisemnie przeprosić za swój czym Sylwię Peretti w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku.

Sylwia Peretti coraz częściej zabiera głos w mediach. Niedawno udzieliła szczerego wywiadu. Uczestniczka show „Królowe życia” opowiedziała o swoim strasznym stanie. – W nocy z 14 na 15 lipca mój jedyny syn zginął w wypadku samochodowym. A ja? Ja umarłam razem z nim. Mnie nie ma. Nie istnieję. Nie jestem w stanie żyć, funkcjonować normalnie – mówiła. Podkreśliła, że według niej cała czwórka, podróżująca autem w chwili tragedii, zawiniła.

Sylwia Peretti pokazała nagranie z synem

Teraz celebrytka opublikowała wpis, w którym nawiązała do corocznej akcji charytatywnej, którą organizowała ze swoim jedynym synem. „Gdy łza wzruszenia zamienia się miejscem z łzą rozpaczy, przychodzi refleksja... i myśl o Mikołaju. Mam w głowie pytanie: Synek, jak mam to zrobić bez Ciebie? Nie uzyskałam odpowiedzi. Mam jedynie te listy, od Istot, które tak bardzo na Ciebie czekają” – zaczęła gwiazda.

Później podkreśliła, że jednak zamierza zorganizować akcję dla dzieci z domu dziecka, które piszą listy do świętego Mikołaja. „Nie zawiodę ich, jesteśmy jednością. Patryk, dopóki żyję, będziemy razem tworzyć dobro. Wiem na pewno, że gdybyś tu był, nie zawiódłbyś ich, mało tego – byłbyś zły, gdybym nie miała siły tego udźwignąć” – dodała. Zachęciła też internautów do angażowania się w pomoc. To już piąty raz, kiedy Peretti zawozi prezenty do maluchów m.in. kupione przez internautów.

