Adam Driver przyjedzie do Polski! Odbierze nagrodę na EnergaCAMERIMAGE 2023

Adama Drivera wielu z nas poznało w serialu HBO „Dziewczyny” (2012-2017), w którym wcielał się w Adama Sacklera, osobliwego partnera głównej bohaterki, granej przez Lenę Dunham. Potem aktora oglądać mogliśmy w „Gwiezdnych wojnach: Przebudzeniu Mocy” w jednej z głównych ról – antagonisty Kylo Rena oraz w „Milczeniu” Martina Scorsese, jako Francisco Garupe'a.

Pierwszą nominację do Oscara Adam Driver otrzymał za rolę w filmie „Czarne bractwo. BlacKkKlansman” Spike’a Lee. Drugą za „Historię Małżeńską” Boaha Baumbacha, gdzie zagrał u boku Scarlett Johansson.

Driver zachwycił publiczność swoją rolą w filmie „Dom Gucci” z 2021 roku, gdzie wcielił się w Maurizio Gucci. W tym samym roku głośno było o jego wcieleniu w Jacquesa Le Grisa w „Ostatnim pojedynku” Ridleya Scotta. Najnowszym filmem, w którym zobaczymy aktora będzie „Ferrari” Michaela Manna, gdzie zagrał postać tytułową. To właśnie ten obraz zostanie pokazany na Festiwalu Camerimage w Toruniu – to jedno z tegorocznych zgłoszeń do Konkursu Głównego EnergaCAMERIMAGE.

Adam Driver zostanie nagrodzony na Camerimage w Toruniu

Festiwal Camerimage postanowił też nagrodzić Adama Drivera przy okazji jego przyjazdu do Polski Specjalną Nagrodę EnergaCAMERIMAGE dla Aktora.

facebook

„Jest wszechstronnym aktorem, który do każdej roli wnosi cichą intensywność i emocjonalne zrozumienie” – czytamy w oświadczeniu festiwalu. „Piękno kariery filmowej Adama Drivera polega na nieprzewidywalności jego wyborów aktorskich i sposobie, w jaki współpracuje z twórcami, aby w pełni wykorzystać wizualny język filmu. Nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszego artysty, który w tym roku zawita do Torunia i odbierze naszą Specjalną Nagrodę EnergaCAMERIMAGE dla Aktora” – czytamy dalej.

W 2019 roku tę samą nagrodę na Festiwalu Camerimage otrzymał Richard Gere.

O czym jest „Ferrari"?

Bohaterem biografii jest słynny Enzo Ferrari (Adam Driver), były kierowca rajdowy, który znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia. Firma, którą od 10 lat buduje wraz z piękną żoną, Laurą (Penelope Cruz) stoi u progu bankructwa. Ale to nie koniec problemów.

Na szczęśliwym dotąd życiu rodzinnym tragicznym cieniem kładzie się śmierć syna. W tej sytuacji Enzo decyduje się postawić wszystko na jedną kartę i wziąć udział w jednym z najtrudniejszych wyścigów na świecie. Liczącym ponad 1500 kilometrów rajdzie przez całe Włochy, znanym jako Mille Miglia. Zwycięstwo to szansa na ocalenie firmy, a przegrana oznacza stratę wszystkiego.

Premiera „Ferrari” w Polsce już 29 grudnia.

Czytaj też:

Quentin Tarantino i Robert Richardson opowiedzieli o swojej współpracy. „To jak uprawianie seksu po raz pierwszy”Czytaj też:

Adam Driver i Penelope Cruz w pierwszym zwiastunie „Ferrari”. Znamy datę premiery filmu