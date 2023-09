Nie żyje Michael Gambon, aktor znany z roli Dumbledore'a

„Jesteśmy zdruzgotani śmiercią Sir Michaela Gambona. Ukochany mąż i ojciec, Michael zmarł spokojnie w szpitalu wraz z żoną Anne i synem Fergusem przy jego łóżku po ataku zapalenia płuc” – czytamy w oświadczeniu, wydanym przez przedstawiciela rodziny.

Miłość do teatru Michaela Gambona

Irlandzki aktor swoją karierę rozpoczął od współpracy z The Edward/Macliammoir Gate Theatre w Dublinie, a potem uczył się od samego Laurence'a Oliviera w The National Theatre. Grał w sztukach takich jak „Hamlet”, „Król Lear”, „Antoniusz i Kleopatra”, „Otello”, „Ryszard III”, „Żywot Galileusza” czy „Wujaszek Wania”. Za rolę w „Volpone” otrzymał prestiżową nagrodę dla najlepszego aktora – The Evening Standard Theatre Award. Chwalony był też za kreację w sztuce „Skylight” Davida Here'a.

Niezapomniany Albus Dumbledore

Chociaż przez całe życie związany był z teatrem, szeroka publika najbardziej kojarzy go z roli profesora Albusa Dumledore'a w cyklu „Harry Potter”. Przejął ją po zmarłym w 2002 roku Richardzie Harrisie. Wcielił się w tę kultową postać przez kolejnych sześciu filmach: „Harry Potter i więzień Azkabanu”, „Harry Potter i Czara Ognia”, „Harry Potter i Zakon Feniksa”; „Harry Potter i Książę Półkrwi”; „Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I” oraz „Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II”.

W 1998 roku Michael Gambon uzyskał tytuł szlachecki za zasługi dla branży rozrywkowej.

