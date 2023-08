Stramowski odpowiada Warnke? „Zachowaj werbalną biegunkę dla kogoś innego”

Na wrzesień 2023 roku zaplanowana jest rozprawa rozwodowa Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego. Była para ma ze sobą dziecko, w 2019 roku przyszła na świat ich córka Helena.

Warnke o rozstaniu ze Stamowskim

Katarzyna Warnke gościła ostatnio w podkaście „Mamy tak samo”. W rozmowie zdradziła po raz pierwszy powody rozstania ze swoim byłym partnerem. Przyznała, że problemy, między nią i Piotrem Stramowskim, rozpoczęły się jeszcze przed przyjściem na świat ich córki.

– Zaczęło się od wejścia w tryb „na serio”. Pochodzimy z bardzo różnych domów. Moi rodzice to były dwa wolne duchy, nie trzymali się siebie kurczowo, był spokój, każdy miał swoją przestrzeń, jak ktoś spał, to inni chodzili na paluszkach, jak ktoś się wyciszał, to było oczywiste, że nie wchodzi mu się w to z butami – tłumaczyła aktorka. – Natomiast rodzina Piotrka to jest chaos, harmider, intensywność. Oni muszą być blisko, intensywnie, mocno. Wydaje mi się, że te formuły nie miały się jak spotkać. Dla Piotrka życie rodzinne to pies, kot, szał, jazda – wyjaśniła dalej.

Warnke: Rozjechaliśmy się w wizji wspólnego życia

Według Warnke, ona i Stramowski, „rozjechali się” w wizji wspólnego życia i zaczęli się od siebie oddalać. – Od momentu kupna mieszkania, remontu, jakby coś się rozjeżdżało. Nie umieliśmy tego posklejać, udawało nam się troszkę, ale dopóki mieliśmy jeszcze czas, to znajdowaliśmy drogi do siebie – mówiła. – Kłócisz się? Masz czas się pogodzić, masz czas się dowiedzieć, wyszarpać z tej drugiej osoby, o co chodzi, umówić na coś. Bliskość zaczęła być trudna, bo się rozjeżdżaliśmy w wizji wspólnego życia... Ja potrzebuję tej przestrzeni dla siebie. Piotrek musi być blisko i ściśle z kimś. Jak się spotkają takie dwie osoby, to jest to bolesne – tłumaczyła.

Stramowski odpowiada Warnke?

Tuż po tym, jak media nagłośniły wypowiedzi Katarzyny Warnke na temat jej byłego związku, na Instagramie Piotra Stramowskiego pojawiło się nagranie, autorstwa Gstaada Guya.

„Nie przesadzaj, chociaż cisza może być onieśmielająca, nie ma powodu, aby wypełniać ją werbalną biegunką dotyczącą twojego życia osobistego, związków lub planów na przyszłość. Zachowaj wszystkie sprawy osobiste dla siebie i dyskutuj o wszystkich rzeczach nieszkodliwych i przeciętnych (...), szanuj swoją prywatność, zachowaj werbalną biegunkę dla kogoś innego” – słyszmy w wideo.

Czytaj też:

Zachowanie „Królowej życia” oburzyło cały internet. Julia von Stein odpowiadaCzytaj też:

Quiz na dobry początek tygodnia. Udowodnij sobie, ile wiesz!