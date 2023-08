Ile Stanowski zarobi na filmie o Janoszek? Kwota zwala z nóg

Od kilku dni media żyją tematem filmu Krzysztofa Stanowskiego, który ukazuje wszystkie zabiegi, które Natalia Janoszek stosowała, by została uznana za światową gwiazdę. Lider Kanału sportowego od jakiegoś próbuje udowodnić, że była uczestniczka Tańca z Gwiazdami nie zrobiła kariery w Bollywood. Niemal trzygodzinne wideo ma być w tej sprawie ostatnim słowem gwiazdora.

Stanowski nieustannie uderza w Janoszek

Krzysztof Stanowski zaangażował się w udowodnienie, że Natalia Janoszek nie odniosła sukcesu i nie jest sławna, że nawet wybrał się specjalnie do Indii. Tam przypadkowym przechodniom pokazywał zdjęcie dziewczyny i pytał ich, czy rozpoznają Janoszek. Jak się okazało, nikt z napotkanych osób jej nie rozpoznał. Początkowo celebrytka nie komentowała całej sytuacji, jednak po czasie wydała oświadczenie i zgłosiła sprawę do sądu. Sędzia zadecydował, że Stanowski ma zakaz wypowiadania się o Natalii Janoszek. Stanowski nic sobie z tego jednak nie robi i przyznał, że z niecierpliwością czeka na proces.

Bartosiewicz żąda usunięcia piosenki z filmu Stanowskiego

Do nagrania „NataLIE” odniosła się też Edyta Bartosiewicz, której utwór Skłamałam został tam wykorzystany. Wokalistka zażądała usunięcia piosenki. Krzysztof Stanowski postanowił spełnić jej prośbę, ale nie przeprosił gwiazdy, chociaż tego oczekiwała.

Film Stanowskiego o Janoszek ma prawie 4,5 miliona odsłon. Ile na nim zarobi?

Teraz portal Wirtualne Media dotarł do informacji, ile na filmie gwiazdor mógł zarobić. Wcześniej Stanowski przyznał, że zebranie materiałów i realizacja (np. wycieczka do Indii) kosztowało go 70-80 tysięcy złotych.

Warto wspomnieć, że produkcja Stanowskiego już teraz ma 4 mln wyświetleń. Ekspert ds. marketingu internetowego Wojtek Kardyś w mediach społecznościowych opublikował post, w którym zastanawia się nad przychodem dla Kanału Sportowego.

„Jeden z moich rozmówców przyznał się, że za ponad milion wyświetleń jego 15-minutowego filmu zarobił ok 10 tys. zł i strzela, że film o Janoszek mógł spokojnie zarobić 80 tys. (ze względu na długość materiały i ilość reklam w nim). Drugi youtuber estymuje, że kwota może spokojnie sięgać ponad 100 tys. zł za ten film. W zależności jak często reklamy się w nim pojawiały” – czytamy. Na koniec Kadryś podkreślił, że ostatecznie pieniądze, jakie zarobi Stanowski, są niewiadomą, ponieważ zazwyczaj tak długie treści nie trafiają do serwisu YouTube.

twitterCzytaj też:

Quiz z pytań z „Milionerów”. Dacie radę zgarnąć całą pulę?Czytaj też:

Oskarżonemu o pobicie Marcina Bosaka grożą nawet 3 lata więzienia. Jest akt oskarżenia