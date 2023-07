Hollywood Vampires nie wystąpili w Budapeszcie przez Johnny'ego Deppa. „Wezwano do niego lekarza”

Przed występem w Polsce, Hollywood Vampires miał zagrać koncerty w Węgrzech i w Słowacji. Te wydarzenia zostały jednak niespodziewanie odwołane, co wywołało duży niepokój wśród polskich fanów grupy. Zespół postanowił wydać oświadczenie w sprawie.

„Po przybyciu na miejsce koncertu na Słowacji, szybko stało się jasne, że konstrukcja obiektu jest nieskończona, a zatem niebezpieczna dla zespołu i publiczności. Formacja jest zawiedziona tym niefortunnym obrotem spraw i ma nadzieję na powrót, gdy pozwolą na to harmonogramy. Odwołanie tego koncertu nie ma związku z niedawno odwołanym koncertem w Budapeszcie. Możemy zapewnić, że wszyscy członkowie są bezpieczni i zdrowi. Czekamy na was w Polsce, Niemczech oraz USA” – przekazała grupa, tłumacząc anulowanie występów.

Media ujawniły powód, dlaczego Johnny Depp nie mógł wystąpić w Budapeszcie

Najwięcej kontrowersji wywołało jednak odwołanie występu zespołu w Budapeszcie. Tam legendarny aktor zemdlał w pokoju hotelowym. Kiedy przekazano informację o anulacji wydarzenia, sala była już wypełniona fanami Hollywood Vampires. Nie podano jednak szczegółów.

– Wszystko było już ustawione na scenie, a ekipa na backstage’u była gotowa na imprezę. Nie przyszło mi nawet do głowy, że mogą pojawić się jakieś problemy. Zwłaszcza że członkowie zespołu wcześniej, po południu, testowali nagłośnienie. Depp nie brał w tym udziału, ale nikogo to nie zdziwiło. Ktoś z personelu ustawił jego mikrofon. W przypadku takich gwiazd to norma – cytuje „Blikk” członka obsługi.

Widzom, którzy już czekali na muzyków, przekazano, że występ jest odwołany z powodu „nieprzewidzianych okoliczności”. Teraz węgierskie media informują, że to sytuacja zdrowotna Deppa pokrzyżowała plany grupy. – Usłyszeliśmy, że Depp był nadmiernie podekscytowany i nie mógł nawet opuścić hotelu. Powiedziano nam też, że wezwano do niego lekarza, aby sprawdzić, czy dolega mu coś poważnego, czy po prostu przesadza jako gwiazda rocka – powiedział informator.

Koncert w słowackiej Bańskiej Bystrzycy, który był zaplanowany, jako kolejny także się nie odbył. Hollywood Vampires nie zawiedli jednak polskich fanów i wystąpili podczas Festiwalu Legend Rocka. Koncert odbył się w Dolinie Charlotty.

