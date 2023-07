Remigiusz Mróz pisze o „romansie” z Joanną Opozdą. „To jest przebiegły kod”

Joanna Opozda i Remigiusz Mróz z pewnością są w bliskiej, przyjacielskiej relacji. Świadczyć o tym może choćby fakt, że podczas gali Bestsellerów Empiku aktorka robiła pisarzowi zdjęcia, gdy wchodził na scenę i wyraźnie cieszyła się z jego sukcesu.

W lipcu 2022 roku Joanna Opozda została jedną z postaci w książce Remigiusza Mroza, zatytułowanej „Nie ufaj mu”. „To bardzo miłe znaleźć się w książce tak utalentowanego pisarza. »Nie ufaj mu« to świetny, emocjonalny thriller, który od samego początku trzyma czytelnika w ogromnym napięciu” – pisała wtedy Opozda, publikując zdjęcia książki.

Na początku lipca tego roku Mróz nawiązał do jednej i drugiej kwestii, składając Opoździe życzenia urodzinowe na Instagramie. Zamieścił jej fotkę z gali Bestsellerów Empiku i napisał: „A ta stara babera ma dziś urodziny. Sto lat, muzo. I żebyś zawsze patrzyła na mnie takim wzrokiem”. „Ahahahahahaah kocham” – odpisała mu aktorka.

Mróz i Opozda żartują w komentarzach

W środę 19 lipca Joanna Opozda zamieściła w mediach społecznościowych swoje zdęcie w różowym swetrze, pod którym napisała: „Barbie zawładnęła każdym sklepem, a już dziś premiera filmu. Kto tak jak ja nie może się doczekać?”.

W odpowiedzi doczekała się zaproszenia na imprezę od swojej siostry. „Come on, Barbie, let's go party” – napisała Aleksandra Opozda. „Daj spokój, styknie mi na jakiś czas. Pelerynę niewidkę pożycz, to może się przejdę” – napisała aktorka, nawiązując do zdjęć paparazzi.

Wtedy pod postem pojawił się komentarz Mroza. Dodał on tylko emotkę zakamuflowanego ninja. „Błagam, ogarnij mi to w końcu... A nie się tutaj popisujesz znajomością emotek” – odpisała Opozda pisarzowi.

„To jest przebiegły kod, żeby się (tutaj pisarz dodał emotikonę pudelka – red.) nie dowiedział o naszym romansie” – żartował Mróz.

Czytaj też:

Nolan znów to zrobił. „Oppenheimer” zbiera świetne recenzjeCzytaj też:

Są pierwsze recenzje „Barbie”. Co piszą krytycy o filmie Grety Gerwig?