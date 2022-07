Joanna Opozda w książce Remigiusza Mroza. Tytuł brzmi „Nie ufaj mu”

Joanna Opozda wreszcie zaskoczyła swoich obserwatorów pozytywną wiadomością. Po bardzo medialnym konflikcie, podczas którego mogliśmy przeczytać słowne przepychanki między aktorką, a jej byłym partnerem i ojcem dziecka Antonim Królikowskim, teraz pochwaliła się zupełnie czymś innym.

Joanna Opozda ostatnio nie ma zbyt wielu powodów do radości. Mimo że spełnia się w roli mamy, to zamieszanie wokół jej życia osobistego jest naprawdę ogromne. Celebrytka największy rozgłos zyskała przez burzliwy związek z Antonim Królikowskim. I mimo że para rozstała się kilka miesięcy temu, kiedy celebrytka jeszcze była w ciąży, to cała sytuacja wciąż budzi wiele emocji. Ostatnio oczy internautów znów były zwrócone na małżeństwo, kiedy Antoni Królikowski posądził Opozdę o manipulacje, a w odpowiedzi jego żona wyznała, że gwiazdor nie płaci alimentów i nie interesuje się ich wspólnym synem Vincentem.

Joanna Opozda w książce Remigiusza Mroza

Teraz aktorka opublikowała post, w którym pochwaliła się, że jest jedną z postaci w książce Remigiusza Mroza „Nie ufaj mu”. Joanna Opozda pochwaliła się zdjęciem z lekturą i zdradziła kilka szczegółów. Podziękowała też autorowi. „To bardzo miłe znaleźć się w książce tak utalentowanego pisarza. »Nie ufaj mu« to świetny, emocjonalny thriller, który od samego początku trzyma czytelnika w ogromnym napięciu” – czytamy. W dalszej części poleciła fanom pozycję literacką i nawiązała do pierwszej części. „Jeśli tak jak ja lubicie czytać i szukacie dobrego tytułu, polecam sięgnąć po tę książkę. »Nie ufaj mu« to kontynuacja bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza pt. »Wybaczam Ci«” – podkreśliła.

Z gwiazdą skontaktowała się redakcja Pudelka i zapytała o rolę, jaka przypadła jej w książce Mroza. Opozda nie powiedziała jednak zbyt dużo. – Nie mogę nic zdradzić, Remik mi zabrania. Sama byłam zaskoczona. To naprawdę dobra książka – relacjonowała.

