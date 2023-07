Pink wystąpiła w Warszawie! Były szalone akrobacje i ważne apele do tłumu

W niedzielę 16 lipca na stadionie PGE Narodowym w Warszawie wystąpiła Pink. Po raz pierwszy od 2019 roku, po fenomenalnie wyprzedanej trasie „Beautiful Trauma World Tour”, artystka wróciła do swoich fanów z nową energią i potężnym głosem.

– To były długie trzy lata i tak bardzo brakowało mi muzyki na żywo… Wreszcie nadszedł ten czas! Jestem bardzo podekscytowana powrotem na koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie, aby śpiewać, płakać, pocić się i tworzyć nowe wspomnienia z moimi przyjaciółmi. Będzie magicznie! – mówiła artystka, ogłaszając trasę „P!NK's Summer Carnival 2023”.

Koncert Pink w Warszawie. Co działo się na scenie?

Pink znana jest z ogromnego talentu i zapierających dech w piersiach występów na żywo. Jej występ w Warszawie był niezapomnianym doświadczeniem na żywo dla fanów. Nie zabrakło imponujących akrobacji, które zawsze pojawiają się na koncertach artystki, oraz wyjątkowych choreografii.

Gwiazda rozpoczęła koncert wyskakując z gigantycznych ust podwieszonych pod dachem, a z głośników wybrzmiała muzyka do „Get the Party Started”. Potem Pink wykonała swoje największe hity, w tym „Raise Your Glass”, „Who Knew”, „Just Like a Pill”, „Try” czy „What About Us”.

Na telebimach podczas części utworów pojawiały się wizualizacje wspierające LGBT, kobiety czy ruch Black Lives Matters. Podczas ostatniej piosenki „So What”, którą wykonywała Pink na scenie w Warszawie, szybowała nad głowami 40-tysięcznego tłumu PGE Narodowego.

Pink

Debiutując w późnych latach 90., Pink szybko rozwinęła swoją własną tożsamość, przekształcając popowe piosenki i mocny rockowy wokal w mistrzowskie połączenie. Seria singli numer jeden, miliony sprzedanych albumów i biletów na całym świecie pozwoliły jej utrzymać się w pierwszej dziesiątce przez wiele dekad.

Wydała osiem albumów studyjnych, dwa albumy z największymi przebojami, jeden album live, sprzedała ponad 60 milionów ekwiwalentów albumów i ponad 75 milionów singli.

Jest laureatką trzech nagród Grammy (19 nominacji), jednej Daytime Emmy Award, trzech Billboard Music Awards, siedmiu MTV Video Music Awards (w tym laureatką 2017 Michael Jackson Vanguard Award), dwóch MTV Europe Awards, dwóch People's Choice Awards, została uznana za Kobietę Roku Billboardu w 2013 roku i zdobyła zarówno Legend of Live, jak i Tour of the Year za „Beautiful Trauma World Tour" podczas 2019 Billboard Live Awards.

