Ochroniarz gwiazdy NBA uderzył Britney Spears. Jest nagranie

Przypomnijmy, już 6 lipca Britney Spears wydała oświadczenie w sprawie. Pisała, że ochroniarz koszykarza San Antonio Spurs uderzył ją, gdy ta chciała przywitać się i pogratulować Victorowi Wembanyamie. „Było naprawdę głośno, więc klepnęłam go, żeby zwrócić na siebie jego uwagę” – opisywała artystka. „Jego ochrona w odpowiedzi uderzyła mnie w twarz” – podkreśliła, pisząc, że uderzenie prawie powaliło ją na ziemię, a z nosa spadły jej okulary. Sprawa została zgłoszona na policję.

19-letni Victor Wembanyama jeszcze tego samego dnia odniósł się do sprawy. Napisał, że szedł z wieloma ludźmi korytarzem i usłyszał, że ktoś go woła, jednak jego ochrona wcześniej poinstruowała go, aby nie zatrzymywał się w tłumie.

„Ta osoba wołała »proszę pana, proszę pana« i w końcu złapała mnie od tyłu. Nie widziałem, co się stało, ponieważ szedłem prosto, co kazali mi robić ochroniarze. Ale ta osoba nie złapała mnie za ramię, tylko od tyłu. Wiem tylko, że ochrona ją odepchnęła. Nie wiem, z jaką siłą. Nie zatrzymywałem się” – podkreślił. Koszykarz zapewnił, że przez kilka godzin nie zdawał sobie sprawy, że tą osobą była Britney Spears.

Spears w piątek 7 lipca ponownie odniosła się do sprawy na swoim Instagramie. Napisała, że chociaż od lat pracuje w branży, nigdy jej ochroniarz nie uderzył innej osoby. Zaznaczyła, że każda reakcja byłaby lepsza od tej, jaką wobec niej zastosowano. „Mimo wszystko, nadaj jestem wielką fanką gracza NBA. To nie jego wina, że jego ochrona mnie uderzyła. Mam nadzieję, że macie wspaniały piątek” – dopisała, zamykając sprawę.

Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie z całego zdarzenia. Wideo opublikował portal TMZ.

