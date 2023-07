Małgorzata Ohme o kulisach zwolnienia z „Dzień Dobry TVN”. „Przeżywałam fazy gniewu”

Przypomnijmy, tuż po zwolnieniu z „Dzień Dobry TVN” Małgorzata Ohme wydała oświadczenie na swoim Instagramie, w którym wydała się być pogodzona z zaistniałą sytuacją. Przyznała, że już od dłuższego czasu „potrzebuje innego kierunku rozwoju”.

„W swoim dna jestem psychologiem i chcę tworzyć więcej projektów, które pozwalają mi być bliżej ludzi i dla ludzi. Ci, którzy mnie znają, wiedzą że od lat realizuje potrzebę wolności i niezależności, w życiu zawodowym także” – pisała.

Ohme o kulisach zwolnienia z „Dzień Dobry TVN”

Teraz, w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski Filipem Borowiakiem, Ohme ujawniła, że nie spodziewała się, że będzie musiała pożegnać się z formatem, który prowadziła przez 4 lata.

– Jest mi smutno. (...) To jest praca, którą lubiłam i wierzyłam, że jestem w tym dobra, że robię to najlepiej, jak potrafię. W jakimś sensie czuję żal za tym, co utraciłam, na co nie miałam żadnego wpływu – wyznała.

Dziennikarka opowiedziała też, co czuła tuż po zwolnieniu. – Przeżywałam też fazy gniewu, związanego z tym, że nie mam nad tym kontroli. Bo lubię mieć wpływ na rzeczywistość. (...) Teraz czuję nadzieję. Pierwsze trzy dni były najgorsze. Ale ja zawsze bardzo silnie przeżywam kryzysy. Jestem bardzo emocjonalną osobą – zdradziła. Dodała ponadto, że tuż po ogłoszeniu zmian w programie, nie wszyscy prowadzący „Dzień Dobry TVN” okazali wsparcie i choćby odezwali się do niej czy innych, z którymi stacja się pożegnała.

Ohme dostanie program w Polsacie?

Tymczasem portal Pudelek, powołując się na własnego informatora, podał we wtorek 4 lipca, że Ohme miała odbyć już spotkanie z kierownictwem innej stacji – Polsatu. Tam miała przedstawić pomysły na własny, autorski format.

– To prawda, Ohme była na Ostrobramskiej. Miała tu już spotkanie z kierownictwem kanałów tematycznych i podobno przedstawiła kilka pomysłów na nowe programy, skierowane oczywiście głównie do kobiet – przekazał anonimowy informator portalu. – Zwłaszcza że teraz nie mamy w stacji nikogo, kogo smykałką byłyby psychologia i coaching, a to przecież popularne teraz tematy. Dla Gosi pewnie znalazłoby się miejsce na którejś z mniejszych, tematycznych anten – przekazał.

Czytaj też:

To oglądają Polacy. Najpopularniejsze seriale na NetflixCzytaj też:

TVP tworzy serial „Dewajtis”, ekranizację powieści Marii Rodziewiczówny. Kto zagra?