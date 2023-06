Małgorzata Ohme o odejściu z „Dzień Dobry TVN”: Moje serce jest już gdzieś indziej

Małgorzata Ohme jest jedną z pięciu dziennikarzy, którzy nie pojawią się już w „Dzień Dobry TVN”. Z programem pożegnać musieli się także Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak. Dwie ostatnie prezenterki otrzymają teraz własne programy w telewizji TVN. Zaskoczona decyzją TVN jest Anna Kalczyńska, podobnie jak i Andrzej Sołtysik. Tymczasem Ohme wydaje się być pogodzona z zaistniałą sytuacją. Na swoim Instagramie dodała post, w którym zdradza, jakie ma plany na przyszłość.

Małgorzata Ohme o odejściu z „Dzień Dobry TVN”

Na początku swojego wpisu Ohme napisała, że „odchodzi” z „Dzień Dobry TVN”, bo „już od pewnego czasu czuła, że potrzebuje innego kierunku rozwoju”. „W swoim dna jestem psychologiem i chcę tworzyć więcej projektów, które pozwalają mi być bliżej ludzi i dla ludzi. Ci, którzy mnie znają, wiedzą że od lat realizuje potrzebę wolności i niezależności, w życiu zawodowym także” – czytamy.

Dziennikarka przypomniała, że od 8 lat kobiety kochają stworzony przez nią portal ohme.pl, a 2 lata temu zbudowała platformę wsparcia dla pracowników Mindgram Polska. „Przed chwila ruszył mój kanał Lajf Noł Makeup, który spotkał się z ogromnym wzruszeniem i tysiącem wiadomości od Was, dziękuję” – wymieniła.

Ohme podkreśłiła, że jej życie jest „nieustająco piękną wędrówką, a zmiany tworzą tylko przestrzeń do nowego”. „Cieszę się na ten nowy czas. Jestem wdzięczna za ostatnie lata w programie śniadaniowym, jestem wdzięczna ludziom, którzy go tworzą, ale moje serce już jest gdzieś indziej, życie jest gdzieś indziej” – zapewniła. „Dziękuję Wam za ciepłe słowa, przytulam Was mocno i wiem, że za chwilę spotkamy się na…innej choć wciąż tej samej ścieżce” – dodała.

instagramCzytaj też:

Rozenek-Majdan mówi o swoim nowym programie. „Nie mogę się doczekać”Czytaj też:

Tak Skórzyński i Michałowski pożegnali zwolnionych z „Dzień Dobry TVN”. Nie wyszło najlepiej...