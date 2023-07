Przełom tysiącleci obfitował w wiele hitów, które na zawsze przeszły do kanonu. Chociaż o niektórych gwiazdach słuch już zaginął, to niektóre jak Bon Jovi, Robbie Williams czy Jennifer Lopez dalej są na szczycie. Pamiętacie, jakie utwory nuciliśmy w 2000 roku? Dopasujcie tytuł do wykonawcy!

Źródło: Wprost