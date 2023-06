Tragedia podczas Festiwalu Astroworld 2021. Travis Scott oczyszczony z zarzutów

Astroworld Festival 2021 odbywał się z 5 na 6 listopada w kompleksie NRG Park w Houston w Teksasie. Podczas wydarzenia doszło do naporu tłumu na scenę i wybuchu paniki, w wyniku której śmierć poniosło 10 osób – najmłodsza ofiara miała 9 lat, najstarsza 27. Koroner podał, że każda z tych osób zmarła na wskutek asfiksji kompresyjnej.

Po tragedii złożonych zostało wiele pozwów zarówno przeciwko samemu Scottowi jak i innym organizatorom imprezy, w tym firmie Live Nation. Oskarżeni zaprzeczyli zarzutom, że do śmierci 10 osób doprowadziły zaniedbania w planowaniu i promocji festiwalu.

Travis Scott oczyszczony z zarzutów

W czwartek 29 czerwca prokurator okręgowy Kim Ogg przekazał, że Travis Scott nie zostanie oskarżony w związku ze zdarzeniem. Oczyszczeni z zarzutów zostali też szef ochrony John Junnell i dyrektor festiwalu Brett Silberstein.

– W tym przypadku wielka ława przysięgłych 228. Sądu Okręgowego hrabstwa Harris stwierdziła, że żadne przestępstwo nie miało miejsca, że żadna osoba nie ponosi za to, co się stało odpowiedzialności karnej – podał Ogg. – To tragiczne, że 10 niewinnych ludzi zginęło, próbując cieszyć się wieczorem z muzyką, co wielu z nas robi rutynowo i bez zastanowienia się nad możliwym niebezpieczeństwem. Ale tragedia nie zawsze jest przestępstwem, a nie każda śmierć jest zabójstwem – podkreślił.

Co przekazał rzecznik Travisa Scotta?

Rzecznik Travisa Scotta Ted Anastasiou przekazał w rozmowie z CNN, że jego klient trzykrotnie przerwał swój występ i nie był świadomy tego, co się dzieje. – Teraz, gdy ten rozdział jest zamknięty, mamy nadzieję, że wysiłki rządu skupią się na tym, co najważniejsze – powstrzymaniu przyszłych tragicznych tragedii, takich, do jakich doszło podczas Astroworld – powiedział.

W oświadczeniu wydanym po śmiertelnym zdarzeniu Scott powiedział, że jest „zrozpaczony sytuacją i desperacko pragnie złożyć kondolencje i jak najszybciej udzielić pomocy wszystkim, których to dotknęło”.

Czytaj też:

Open'er Festival 2023. Machine Gun Kelly przerwał swój występ po drugiej piosence. Co się stało?Czytaj też:

Piątkowy QUIZ z wiedzy ogólnej. Sprawdź, czy jesteś mistrzem!