Open'er Festival 2023. Machine Gun Kelly przerwał swój występ po drugiej piosence. Co się stało?

W czwartek 29 czerwca podczas Open'era w Gdyni wystąpili między innymi Kukon, Los Bitchos, Anne Marie, Mrozu, David Kushner, SZA i wspomniany Machine Gun Kelly.

Open'er Festival 2023. Machine Gun Kelly przerwał występ

Machine Gun Kelly, znany też jako Colson Baker, wszedł na scenę na chwilę przed godziną 20:00 i trafił na... zachód słońca. Na scenie artysta narzekał, że jego oczy są czerwone i nie może wyraźnie zobaczyć publiki. Na to już wcześniej uwagę zwróciła Anne Marie, która występowała na Main Staige. To jednak nie był koniec problemów.

Po drugim utworze Machine Gun Kelly retorycznie zapytał uczestników swojego koncertu „co to ma być?”. Zwrócił tym samym uwagę na fakt, że publiczność jest dość... niemrawa. Poprosił zgromadzonych o to, żeby śpiewali i żywo reagowali razem z nim.

„Dlaczego na tak dużym polu widzę tak mało ludzi?! Powinniście iść wszyscy teraz coś zjeść, żeby było was więcej!” – krzyknął potem do zgromadzonych artysta, zwracając tym samym uwagę na to, że w jego koncercie bierze udział dość mało osób.

Machine Gun Kelly. Kim jest?

Machine Gun Kelly w 2020 roku przyćmił oczekiwania fanów, odbiegając od rapowego brzmienia i wydając swój piąty album „Tickets to My Downfall” w stylistyce rock/pop punk. Pochodzące z niego kawałki „bloody valentine” i „my ex’s best friend” królowały na listach przebojów międzynarodowej alternatywy.

W 2022 roku otrzymaliśmy kontynuację obranej przez niego ścieżki – „Mainstream Sellout”, który – tak jak poprzedni album – trafił na sam szczyt sprzedaży w USA, a już niedługo powalczy o nagrodę Grammy w kategorii Best Rock Album.

Wystąpił też w filmach: melodramacie „W cieniu jupiterów” jako Kid Culprit, dreszczowcu „Nerve” (2016) jako Ty oraz filmie fantastycznonaukowym „Viral” (2016). W 2017 nawiązał współpracę z serwisem Netflix, nagrał piosenkę „Home” promującą dreszczowiec fantastycznonaukowy „Bright”. W biograficznym dramacie muzycznym „Brud” (2019) zagrał perkusistę glam metalowego zespołu Mötley Crüe, Tommy’ego Lee.

