Edyta Golec wówczas jeszcze Mędrzak, swojego przyszłego męża Łukasza Golca i jego brata Pawła poznała w liceum. Nie jest tajemnicą, że połączyła ich miłość do muzyki. Para pobrała się w roku 2000. Doczekali się trójki dzieci: 18-letniego dziś Bartłomieja, 16-letniej Antoniny i 14-letniego Piotra. Edyta i Łukasz Golcowie swoje życie osobiste połączyli z zawodowym i razem z drugim bratem bliźniakiem tworzą zespół Golec uOrkiestra bez Edyty Golec? Gwiazda zabrała głos znany z takich przebój jak „Lornetka”, „Ściernisko”, „Słodycze” czy „Pędzą konie”. Mimo wielu lat na scenie grupa może pochwalić ciągłym zainteresowaniem fanów.

Edyta Gole w szczerym wywiadzie. Przyznała, czy panuje odejść z zespołu

Ostatnio pojawiły się plotki, że Edyta Golec zdecyduje się na odejście z zespołu i rozpoczęcie solowej kariery. Teraz poruszyła ten wątek w wywiadzie dla cozatydzien.tvn.pl. Gwiazda przyznała, że chociaż na razie tego nie planuje, to nie wiadomo, co przyniesie przyszłość.

Żona Łukasza Golca opowiedziała też o tym, jak pracuje się z mężem i jego bratem. – Od 25 lat, czyli od momentu debiutu Golec uOrkiestry pracujemy razem i póki co, nie pozabijaliśmy się, koncertujemy, tworzymy i mamy się dobrze – stwierdziła. Dodała, że mimo że czasem pojawia się różnica zdań między braćmi, to ze względu na swoją wyjątkową więź, żaden z konfliktów nie trwa długo. – To więź bliźniacza, a z naturą się nie dyskutuje – podsumowała.

Żona Golca o łączeniu rodziny i pracy

Edyta i Łukasz Golcowie wspólnie wychowują trójkę dzieci. Celebrytka podkreśliła, że dla związku wspólna praca jest dużą zaletą. – To, że możemy razem pracować, jest wielkim błogosławieństwem, bo spędzamy czas razem, zawodowo podróżując w różne zakątki świata. Łatwiej jest nam siebie zrozumieć i wbrew pozorom więcej czasu spędzamy ze sobą właśnie w trasie. Kiedy wracamy do domu między koncertami, zazwyczaj mijamy się w kuchni, taki jest natłok obowiązków, ale w czasie kiedy koncertów jest mniej, to wspólnie tworzymy muzykę w studiu Golec Fabryki – wyznała.

Na koniec podkreśliła, że oboje z Łukaszem Golcem starają się mieć swoje prywatne przestrzenie i starają się od czasu do czasu za sobą „zatęsknić”.

Czytaj też:

Tomasz i Agnieszka z „Rolnik szuka żony” rozstali się? Wydali oświadczenieCzytaj też:

Paulina Smaszcz z kolejnym pozwem. Kwota zadośćuczynienia zwala z nóg