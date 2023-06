Kanye West podał sushi na nagich modelkach. Tak świętował urodziny

Zaledwie pod koniec zeszłego roku raper Kanye West udzielił wywiadu dla szerzącego teorie konspiracyjne InfoWars. Podczas rozmowy stwierdził, że dostrzega w Hitlerze wiele dobrych cech i wartości, a wręcz lubi go. Prowadzący starał się odwieść go od tych opinii, raper był jednak nieugięty. Kiedy Jones powiedział, że to „naziści byli bandytami”, West zaznaczył, że robili też dobre rzeczy i nie powinniśmy ciągle ich obrażać.

To jednak nie koniec zaskoczeń. Były mąż Kim Kardashian powiedział, że Holokaust „nie jest tym, co się wydarzyło”, a Adolf Hitler wynalazł autostrady, czy mikrofon.

To jednak nie były pierwsze tego typu wypowiedzi muzyka. Chwilę wcześniej ze względu na szerzenie antysemickich treści wiele firm zerwało z nim umowy. Na tej liście znalazł się Adidas, Balenciaga, czy GAP.

Kanye West w zaskakujący sposób świętował urodziny

Teraz artysta wyprawił swoje 46. urodziny i jak zwykle nie mogło zabraknąć zaskoczeń. Fani gwiazdora oniemieli, kiedy w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z imprezy. Na wideo możemy zobaczyć, że sushi zaserwowane było na nagich modelkach. Kobiety leżały płasko na stołach, ubrane w zaledwie szpilki. Nie zabrakło też starannego makijażu oraz idealnie ułożonych włosów. Panie zupełnie się nie ruszały. Co więcej, do sieci trafiło też nagranie, na którym widać zaskoczenie na twarzy kilkuletniej córki rapera.

Okazuje się, że nie jest to autorski pomysł celebryty. Praktyka podawania sushi w ten sposób sięga XVII wieku i zwana jest „nyotaimori”.

