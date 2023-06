Apel o uwolnienie Britney Spears od byłego męża. W tle wątek wykorzystywania finansowego

Kiedy Britney Spears uwolniła się spod kurateli ojca po 15 latach, zaczęła czerpać z życia garściami. Wyszła za swojego narzeczonego, później ogłosiła, że spodziewają się dziecka. Niestety piosenkarka straciła ciążę.

Od kiedy piosenkarka może decydować sama o sobie, głośno jest o jej stosunkach z rodziną. Niedawno gwiazda POP przyznała, że po trzech latach pogodziła się ze swoją matką. Teraz media zajęły się stosunkami z byłym mężem i synami.

Britney Spears jest uzależniona od narkotyków? Jej były mąż nie ma złudzeń

Jakiś czas temu jej były mąż Kevin Federline ogłosił mediom, że jest przerażony, ponieważ uważa, że Britney Spears przyjmuje narkotyki. Dziennikarka „Daily Mail” Daphne Barak, która rozmawiała z celebrytą, stwierdziła, że synowie piosenkarki mieli widzieć, jak ktoś dostarczał jej „coś, co wyglądało na narkotyki”.

Były mąż Britney Spears wykorzystuje ją finansowo? Dziennikarka apeluje

Teraz do tych rewelacji odniosła się inna dziennikarka „The Sun”. Jane Moore przyjrzała się sytuacji Britney Spears i zaapelowała do fanów, by tym razem pomogli jej uwolnić się od finansowania jej byłego męża i jego partnerki. Kobeita twierdzi, że księżniczka POP musi płacić ojcu swoich dzieci 32 tysiące funtów miesięcznie (nieco ponad 40 tysięcy dolarów) – czyli w przeliczeniu ponad 166 tysięcy złotych. Moore podkreśliła, że to więcej niż pensja prezydenta USA.

Kwota oczywiście głównie przeznaczana jest na synów piosenkarki 17 i 16-latka, ale również na wynajem luksusowego domu, w którym mieszka także Kevin Federline oraz jego ukochana. Nie jest tajemnicą, że były Spears nie zajmuje się zawodowo niczym konkretnym, a ma być uzależniony od marihuany. Natomiast jego sympatia podobno lubi spędzać czas na internetowym hazardzie.

„Może nadszedł czas, by Kevin przestał żyć na koszt Britney i znalazł sobie płatną pracę. To z pewnością nadałoby jego trosce znacznie więcej zasadności” – zaapelowała dziennikarka.

Niedawno głośno było planach Federline'a, który chce przenieść się na Hawaje, gdzie alimenty na dzieci można płacić nawet do czasu ukończenia przez nie 23 lat.

Czytaj też:

Gwiazdę „Rolnik szuka żony” zaatakowała krowa. Pokazała zdjęcieCzytaj też:

Wytatuowała sobie gałki oczne i niemal oślepła. Sąd wydał wyrok