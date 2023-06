Jarosław Jakimowicz stracił pracę w TVP. Głos zabrał rzecznik stacji

Jarosław Jakimowicz przez cztery ostatnie lata pojawiał się w „Pytaniu na Śniadanie” ze swoim cyklem materiałów o tematyce sensacyjno-kryminalnej. Czas tego formatu dobiegł jednak końca, co potwierdził sam dziennikarz. Teraz stacja wydała oświadczenie.

Jarosław Jakimowicz stracił pracę w TVP

Poza wieloma formatami TVP Info Jarosław Jakimowicz raz na jakiś czas pojawiał się w śniadaniówce Telewizji Polskiej. Prezenter występował w „Pytania na Śniadanie” i opowiadał kwestiach zbliżonych publicystyce, a nie polityce. Zastanawiał się, m.in. „za co kierowcy mogą dostać mandat zimą?”, „jak nie dać się okraść na wakacjach?'” czy „jak wstąpić do wojska?”.

Anonimowe źródło przekazało mediom, że prezenter nie będzie kontynuować tej przygody. – Jarek nie pasował do zespołu. Nie pasował z tym, co robił, nie pasował do formuły programu. Zarządzono radykalne zmiany. I tak stracił dobrze opłacaną posadkę współpracownika „Pytania na śniadanie” – powiedział informator.

Jakimowicz wydał oświadczenie

Jarosław Jakimowicz szybko zareagował na te doniesienia i wydał oświadczenie. W poście potwierdził pożegnanie z programem, a jednocześnie podkreślił, że materiały tworzył tylko dla satysfakcji, nie pieniędzy. „Robiłem to dla frajdy, a nie dla kasy. Robiłem to z miłości i podziwu dla służb mundurowych” – czytamy.

Jarosław Jakimowicz wspomniał też, że dalej chce kontynuować tworzenie materiałów o podobnej tematy i próbuje przekonać przełożonych do przeniesienia ich do formatu „W kontrze”.

Stacja TVP wydała oświadczenie po zwolnieniu Jakimowicza

Teraz głos zabrał przedstawiciel TVP. W rozmowie z redakcją Plejady przyznał, że formuła została wyczerpana. „Cykl sensacyjno-kryminalny prowadzony przez Jarosława Jakimowicza wyczerpał już swoją formułę i został zakończony” – przekazano.

Zdradził też, co zastąpi format Jakimowicza. „Redakcja »Pytania na śniadanie« uruchomiła nowy cykl o tematyce kulturalnej. Zapraszamy do oglądania w każdy piątek — zapowiedzi najciekawszych imprez, premier, wydarzeń kulturalnych” – podsumowano.