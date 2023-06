Karol Strasburger zaliczył wpadkę w „Familiadzie”. Internauci żartują z prowadzącego

„Familia” to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych teleturniejów, który od lat przyciąga tłumy widzów przed ekrany telewizorów i wciąż ma duże grono fanów. Od początku istnienia „Familiadę” prowadzi Karol Strasburger, który słynie z „sucharów”. Teraz to on stał się obiektem żartów internautów.

Wpadka Karola Strasburgera

„Suche żarty” Karola Strasburgera stały się jego znakiem rozpoznawczym. Mówił o tym w rozmowie z Rafałem Paczesiem. „Pomyślałem sobie, że zacznę takimi żartami, tylko jak znaleźć trzy tys. dowcipów, które nikogo nie obrażają, nie mają w sobie przekleństw i niczego złego w środku, nie dotykają policjantów, kościoła, rządu, polityki, blondynek, więc jak to zrobić, żeby powiedzieć, a nikogo nie obrazić?” – powiedział.

Tym razem jednak to internauci z niego żartują, bo nie zrozumiał odpowiedzi uczestniczki. Wszystko wydarzyło się w pierwszej rundzie finału, gdy prowadzący „Familiady” zadał pytanie „Co mówimy, gdy czegoś nie usłyszymy?„. Wtedy uczestniczka szybko odpowiedziała „Jeszcze raz”. Karol Strasburger nie zrozumiał i… powtórzył pytanie!

”Pierwszy żart, który wyszedł Strasburgerowi„ – komentowali rozbawieni internauci. „On często się myli, a czas leci”... – skomentował inny internauta.

Sam Karol Strasburger przyznał kiedyś, że jego początki w „Familiadzie” nie należały do najłatwiejszych. „Początki były trudne, ponieważ ja jestem nietypowym gościem. Nie mam napisanego scenariusza, nie wiedziałem, jak mam rozmawiać z ludźmi i się do nich zwracać. Był taki okres, że do gości wszystkich w telewizji mówiliśmy „per pan”, a kobiety starałem się całować w rękę” – powiedział.

