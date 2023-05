Gala ShEO Awards 2023 coraz bliżej. „Wprost” kolejny raz uhonoruje liderki w różnych dziedzinach

Wszystkie laureatki ShEO Awards łączy jeden mianownik – wzięły życie w swoje ręce i dzięki temu zaszły daleko, często pokonując wiele przeciwności losu. Zwyciężczynie statuetek pokazują, jak kobieca perspektywa na ten świat może zmieniać rzeczywistość w przyjazne im miejsce.

Kapituła plebiscytu kolejny raz docenia spektakularne sukcesy pań. Warto podkreślić, że nazwa ShEO Awards to połączenie dwóch słów: CEO – chief executive officer, dyrektor generalny oraz She – ona. W tym roku gala odbędzie się 29 maja w Warszawie.

ShEO Awards – w jakich kategoriach „Wprost” nagrodzi liderki?

W tym roku „Wprost” uhonoruje i nagrodzi kobiety w 20 kategoriach. Trudno z nich wybrać najważniejszą, ale każda z nich ma ogromny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. To niektóre z nich.

Promotorka naturalności w mediach społecznościowych

Wszyscy wiemy, jak trudno nie ulec wrażeniu idealnym wizerunkom użytkowników i użytkowniczek mediów społecznościowych. Bardzo ważne jest jednak pokazywanie naturalnego wyglądu w internecie. To sprawia, że wiele z nas może uniknąć niepotrzebnych kompleksów.

Ikona Kultury

Ikonę Kultury bez wątpienia cechuje dbałość o rozwój polskiej sztuki, konsekwencja w poszerzaniu horyzontów fanów oraz niepodważalny talent. Miano Ikony Kultury oznacza też współpracę z młodszymi pokoleniami i docenianie ich twórczości, by historię polskiej kultury mogli poznać młodsi odbiorcy.

Gwiazda Mediów

Opiniotwórcze i rzetelne dziennikarki to osoby na wagę złota. Szczególnie kiedy swoje doświadczenie i markę budowały przez kilkadziesiąt lat. Nazwisk, które zasługują na to miano, jest tylko kilka.

Mentorka Biznesu

Biznes bez kobiecego spojrzenia nie byłby taki sam. Chociaż wiele kobiet musiało pokonać bardzo dużo przeszkód, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie są, udało im się to. Nie tylko same zaszły na szczyt, ale także utorowały drogę innym kobietom.

Nowa Generacja

Nowe pokolenie bez wątpienia nie należy do biernych odbiorców. To młode kobiety odważnie sięgające po swoje. Nasza laureatka toruje drogę innym dziewczynom, które dzięki niej wiedzą, że mogą więcej.

Przełamywanie barier

Bariery to coś, z czym kobiety muszą mierzyć się bardzo często. Pokonanie ich sprawia, że stają się coraz silniejsze i odważnie idą spełniać swoje marzenia.

Walka o równouprawnienie i prawa kobiet

Kobiety, które nie tylko walczą o swoje prawa, ale wspierają też inne kobiety i to dla nich zmieniają świat, są godne wszystkich nagród świata. To dzięki nim rzeczywistość staje się przyjazna dla kobiet. I chociaż mamy jeszcze dużo do zrobienia, to one się nie poddają.

Liderka Biznesu – Farmacja

Liderkę Biznesu w kategorii Farmacja na pewno wyróżnia nie tylko konsekwencja i działanie na rzecz dobra chorych, ale przede wszystkim pokonywanie kolejnych przeszkód w branży, która nie jest łatwa biznesowo – szczególnie dla kobiet.

Autorytet Medyczny

Ostatnie lata pokazały nam, jak ważna jest ochrona zdrowia. Działalność na rzecz jego ochrony to jednak nie tylko placówki medyczne, ale przede wszystkim nowe odkrycia w tej dziedzinie i innowacyjne podejście. Tymi słowami opisać można właśnie Autorytet Medyczny.

Liderka Organizacji Pacjentek

Walka o ludzkie traktowanie pacjentek jest szalenie nierówna. Kobiety się jednak nie poddają i od lat za sprawą organizacji próbują sprawić, żeby pacjentki potrzebujące pomocy medycznej czuły się zaopiekowane także mentalnie.

Gala ShEO 2023. Gdzie śledzić wydarzenie?

Relację na żywo z gali Sheo Awards 2023 będziemy prowadzić dla Państwa na Wprost.pl. Start w poniedziałek 29 maja o godzinie 19:00.

