Zbliża się gala ShEO Awards 2023. „Wprost” po raz kolejny nagrodzi najbardziej wpływowe kobiety

Gala ShEO Awards 2023 to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego „Wprost” nagradza liderki, które zmieniają świat na lepsze. Statuetki przyznawane są w różnych dziedzinach: ekologii, gospodarce, zdrowiu, mediach, sporcie, kulturze, działalności społecznej. Nasze laureatki łączy jedno – sukces osiągnęły dzięki swojej wytrwałości i konsekwencji. Celem naszego przedsięwzięcia, podobnie jak wielu laureatek, jest wspieranie kobiet w budowaniu poczucia własnej wartości i w przezwyciężaniu słabości.

W tym roku w sposób szczególny uwagę zwracać będziemy na to, jak ważny jest kobiecy głos we współczesnym świecie, jak kobieca perspektywa ten świat może zmieniać, na sposób, w jaki kobiety osiągają spektakularne sukcesy wieszcząc koniec „szklanego sufitu”.

– Nazwa ShEO Awards to połączenie dwóch słów: CEO – chief executive officer, dyrektor generalny oraz She – ona. – Kobiety, które nagrodziliśmy, umiały przezwyciężyć swoje słabości i mimo przeciwności losu osiągnęły sukces. Postanowiły pójść niełatwą drogą realizowania własnych ambicji, jednocześnie niosąc pomoc innym – mówiła podczas ostatniej gali Katarzyna Gintrowska, dyrektor generalna PMPG Polskie Media, wydawcy portalu „Wprost”.

Nagrody ShEO dla liderek z różnych dziedzin

„Wprost” organizuje galę ShEO Awards od 2019 roku. Każda edycja jest pełna wzruszeń i emocji. W ubiegłym roku wśród nagrodzonych znalazły się m.in. Natalia Panczenko z inicjatywy społecznej Euromajdan-Warszawa, Pierwsza Dama Ukrainy Ołena Zełenska, prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, Iwona Duda, prezes zarządu PKO BP, tenisistka Iga Świątek czy influencerka Janina Bąk.

Podczas wydarzenia nie może zabraknąć akcentu społecznego. Nagroda ShEO co roku przyznawana jest kobiecie, która walczy o lepszy świat. Takie statuetki mają na swoim koncie m.in. Ewa Migne, która jest założycielką fundacji „Podnoszę” i pomaga osobom chorym przewlekle i nowotworowo, a także Doda, która w 2019 roku była inicjatorką koncertu „Artyści przeciw nienawiści”. W zeszłym roku nagroda trafiła do Zofii Zochniak, która tworzy butiki cyrkularne, a ich głównym zadaniem jest budowanie wartości ubrań z drugiego obiegu, przy jednoczesnym dbaniu o to, by Polska przestała być tekstylnym śmietnikiem Europy.

W czasie każdej edycji ShEO Awards wyróżnione zostają także kobiety związane z kulturą. Statuetka "Ikona Kultury" trafiła już do takich legendarnych artystek jak Urszula Dudziak, Kayah, Beaty Kozidrak czy Maryli Rodowicz.

ShEO Awards 2023. „Wprost” kolejny raz uhonoruje liderki

ShEO Awards niesie za sobą wyjątkowy przekaz – kobiety powinny wspierać inne kobiety. Dlatego tradycją wydarzenia jest to, że statuetki zwyciężczyniom są wręczane przez laureatki poprzednich edycji. W tym roku nagrody wręczą m.in. Agnieszka Hyży, Urszula Dudziak, Maryla Rodowicz czy Małgorzata Rozenek-Majdan.

Uroczysta gala odbędzie się 29 maja 2023 roku w warszawskim hotelu Renaissance Warsaw Airport Hotel, należącego do Polskiego Holdingu Hotelowego.