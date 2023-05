Na Eurowizji 2023 nawiązano do występu Cleo. Wokalistka zabrała głos

Wielki Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji już za nami. Nie brakowało emocji i barwnych występów. W pewnym momencie gdy jedna z prowadzących wspominała o „legendarnych występach” tuż za nią na ekranie można było dojrzeć Słowiankę, ubijającą masło. Było to ewidentne nawiązanie do występu Cleo z 2014 roku. Wokalistka zabrała w tej sprawie głos.

Cleo komentuje nawiązanie do jej show podczas Eurowizji

Cleo reprezentowała Polskę podczas Eurowizji w 2014 roku. Wystąpiła wtedy z grupą tancerek i Paulą Tumalą, która ubijała na scenie masło. Cleo śpiewałą swój hitowy utwór „My Słowianie”, a show, które zrobiła najwyraźniej wywarło tak duże wrażenie, że do tej pory jest wspominane. Cleo zwróciła na to uwagę na Instagramie.

– To jest recepta na Eurowizję, żeby występ był na tyle oryginalny i kolorowy, że po prostu cię zapamiętają. To chyba o to w tym chodzi. Dla mnie to jest radocha – powiedziała Cleo.

W 2014 roku podczas Eurowizji Cleo osiągnęła niemały sukces. Dzięki głosowaniu widzów miała sporą szansę wygrać! – Właściwie wspominają nas co roku, a to była dla mnie cudowna przygoda. Zajęliśmy 5. miejsce wśród publiczności, no więc o czymś to świadczy. Co by nie mówić Eurowizja jest jaka jest, a to w sumie fajne, kolorowe wydarzenie – powiedziała Cleo.

W tym roku Eurowizję wygrała Loreen, śpiewając utwór „Tattoo”. To już drugie zwycięstwo szwedzkiej wokalistki w historii! Pierwszy raz wygrała w 2012 roku, prezentując światu utwór „Euphoria. Polskę reprezentowała za to Blanka, która zajęła 19. miejsce.

