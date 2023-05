Zagraniczne media komentują występ Blanki na Eurowizji. Niemcy wyśmiali wokalistkę

Za nami Wielki Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Loreen zdobyła największą liczbę punktów i wygrała po raz drugi w historii Eurowizji. Pierwszy raz ten sukces osiągnęła w 2012 roku dzięki hitowi „Euphoria”. Tym razem zaśpiewała „Tattoo” i mimo że utwór wygrał i zachwycił widzów, to i przy okazji spotkał się z zarzutami o plagiat. Z kolei Polskę reprezentowała Blanka z utworem „Solo”. Jak artystkę oceniły zagraniczne media? Niemcy ją wyśmiali.

Zagraniczne media komentują występ Blanki

Blanka na scenie w Liverpoolu dała z siebie wszystko. Widać było, że ciężko pracowała przed występem i nie spoczęła na laurach ani po wygranych preselekcjach, ani po wygranej w półfinałach. Jej show doceniły niektóre zagraniczne media – wśród nich był m.in. „The Guardian”, który uznał „Solo” za jeden z najciekawszych utworów w tegorocznym konkursie. BBC również zwróciło uwagę na Blankę i pochwaliło jej piosenkę.

„Śródziemnomorski hit „Solo” ma jedną z najbardziej świeżych i chwytliwych melodii tego wieczoru” – pisze dziennikarz BBC i przy okazji ocenił też efekty wizualne show Blanki. „Niepowtarzalny klimat wakacji na plaży. Te zachody słońca, palmy i papugi (...). Blanka śpiewa o byciu silną oraz dążeniu do celu wbrew przeciwnościom losu. Ona i jej barwne tancerki tańczą w jaskrawych kolorach oraz w mikroskopijnych szortach – zdecydowanie jeden z bardziej optymistycznych utworów dzisiejszego wieczoru” – pisze dziennikarz w serwisie BBC.

Tymczasem niemieckie media nie były dla Blanki tak łaskawe. Jeden z dziennikarzy portalu Bild ostro ją ocenił, nazywając „Britney dla ubogich z Polski”. Co ciekawe, niemiecki reprezentant Lord of Lost z utworem „Blood and Glitter” zajął ostatnie miejsce na Eurowizji, zdobywając jedynie 18 punktów, podczas gdy Blanka znalazła się na 19. miejscu z 93 punktami na koncie.

Czytaj też:

Blanka odezwała się do fanów po finale Eurowizji. „To jest ogromny sukces”Czytaj też:

Blanka śpiewała z playbacku na Eurowizji 2023? Internauci oburzeni