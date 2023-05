Blanka w finale Eurowizji 2023. W sieci zawrzało. Internauci podzieleni

Za nami drugi półfinał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji, podczas którego Blanka wystąpiła jako dziewiąta na scenie w Liverpoolu. Artystka zaprezentowała się tuż po Greku Victorze Vernicosie i zrobiła niezłe show, dzięki czemu przeszła do Wielkiego Finału. Co o tym sądzą internauci? Sprawdziliśmy!

Blanka w finale Eurowizji 2023. W sieci zawrzało

Blanka dała z siebie wszystko podczas półfinału Eurowizji 2023. Widzowie mogli liczyć nie tylko na wysłuchanie utworu „Solo”, ale także doznania wizualne. Podczas występu Blanki nie zabrakło bowiem efektownej choreografii, która została zakończona nawet solowym tanecznym popisem wokalistki. Do tego pojawiły się efekty specjalne – tropikalne grafiki w tle. Wysiłek się opłacił, a Blanka przyszła do Wielkiego Finału, wbrew oczekiwaniom wielu internautów. Po jej półfinałowym występie w sieci znów zawrzało, a widzowie – jak zwykle – podzielili się swoimi sprzecznymi opiniami.

„Dla mnie duże nie, nie potrafi śpiewać, a scenografia jest tania”, „Występ naprawdę niezły, ale sceneria okropna”, „Stroje są złe, efekty przejścia są złe, ledy są złe, filtry są złe. Polska daje nam wszystko, by ich nienawidzić, ale wciąż staje się to ikoniczne”, „Gdy porównują tę piosenkę do innych, o dziwo zostaje mi w głowie. Chociaż niektóre efekty nie były potrzebne, wciąż ją lubię”, „Niski poziom w tym roku, dzięki temu się udało dostać do finału”, „Wstyd mi za Polaków, którzy cie hejtowali, a teraz się podlizują. Polacy to najbardziej mściwy, złośliwy, podły naród, zazdrosny do bólu. Wstyd za was hejterzy”, „Było świetnie. Twój występ jest jednym z lepszych tego wieczoru. Zrobiłaś ogromy progres. Show na scenie wyszło megaa. Powodzenia w finale”, „Występ PETARDA! Powtórzę się… nie dość, że piękna, to na dodatek zdolna! I właśnie to udowodniłaś” – pisali internauci na instagramowym profilu Blanki.

Sama Blanka na razie nie odniosła się do swojego zwycięstwa w półfinałach i nie skomentowała udziału w Wielkim Finale.

Przypomnijmy, że artystka po wygranych preselekcjach do Eurowizji spotkała się z ogromnym hejtem. Internauci byli oburzeni, że to nie Jann wygrał i uważali, że zwycięstwo Blanki było ustawione. Zapowiedzieli bojkot Eurowizji i pisali listy protestacyjne do TVP. Sama Blanka wtedy wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że nie planuje rezygnować z występu na Eurowizji.

Co ciekawe, jej determinacja i ciężka praca opłaciły się – jej notowania wzrosły, a bukmacherzy zaczęli wróżyć jej sukces. Widzowie również zaczęli ją doceniać, a nawet przepraszać w komentarzach.

