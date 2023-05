Strajk scenarzystów w USA dalej trwa. Wstrzymano prace nad „Opowieścią podręcznej” i spin-offem „Gry o tron”

We wtorek, 2 maja, ponad 11 tysięcy członków Writers Guild of America (WGA), czyli amerykańskiej organizacji zrzeszającej scenarzystów, zaczęło swój protest, domagając się podwyżek płac i dodatków. Chcą także gwarancji zatrudnienia przez określony czas, bez względu na to, czy są potrzebni czy nie. W związku z tym prace nad wieloma produkcjami zostały wstrzymane.

Wstrzymano prace nad „Opowieścią podręcznej” i spin-offem „Gry o tron”

Już na początku protestów wiadomo było, że zawieszono kultowe programy – „Tonight Show with Jimmy Fallon”, „Jimmy Kimmel Live” czy „The Late Show with Stehen Colbert”, „Saturday Night Live” – nie ma kto bowiem pisać do nich scenariuszy. To jednak nie koniec, bo i prace nad kolejnymi serialami zostały wstrzymane. Do tej pory wiadomo było o „Big Mouth” (8. sezon), „Cobra Kai” (6. sezon), „Good Omens” (2. sezon), „Yellowjackets” (3. sezon), „The Talk”, „The Daily Show”. Teraz do tego grona dołączyły „Opowieści podręcznej” oraz nadchodzący prequel „Gry o tron”

Zdjęcia do nowego sezonu „Opowieści podręcznej” miały rozpocząć się późnym latem tego roku. Wiadomo, że już kilka pierwszych odcinków zostało napisanych, ale prace właśnie zostały wstrzymane, co potwierdził współproducent wykonawczy i scenarzysta Yahlin Chang.

Z kolei autor „Gry o tron”, George R.R. Martin, napisał w poście na blogu, że „pokój scenarzystów prequela serii „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” był „zamknięty na czas strajku””. Martin wyraził również swoje „jednoznaczne poparcie” dla WGA. „The Hedge Knight” był reklamowany przez kierownictwo Warner Bros w zeszłym miesiącu jako jedna z głównych produkcji na platformie Max, łączącej ofertę HBO Max i Discovery Plus. Akcja serialu rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami z „Gry o tron”, kiedy ród Targaryenów zasiada na Żelaznym Tronie, i koncentruje się na młodym rycerzu i jego giermku. Warner Bros nie ogłosił daty premiery „The Hedge Knight”.

Tymczasem zdjęcia do drugiego sezonu „House of the Dragon”, kolejnego prequela „Gry o tron”, rozpoczęły się w kwietniu i będą kontynuowane w Londynie i Walii. Wszystkie osiem odcinków zostało już napisanych i poprawionych.

To jednak nie wszystko, bo wstrzymano również prace nad hitem Netflixa – „Stranger Things”, a także filmem Marvela „Blade” z Mahershalą Ali w roli głównej

Członkowie WGA rozpoczęli strajk 2 maja po tym, jak nie udało się osiągnąć nowej umowy o pracę z wyższym wynagrodzeniem od hollywoodzkich studiów, takich jak Netflix Inc (NFLX.O) i Walt Disney Co (DIS.N). Studia zapewniły, że złożyły „hojną” ofertę zwiększenia rekompensaty. Nie wiadomo, jak długo potrwa strajk. Nie zaplanowano żadnych nowych rozmów między Gildią a Sojuszem Producentów Filmowych i Telewizyjnych (AMPTP), grupą negocjującą w imieniu studiów.

„Może członkowie AMPTP jutro opamiętają się i zaproponują jakieś znaczące ustępstwa, a cała sprawa może zostać zakończona w przyszłym tygodniu” – powiedział Martin. „Jednak nie postawiłbym na to rancza… Nigdy nie widziałem Gildii tak zjednoczonej jak teraz”.

