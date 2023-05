Scenarzyści w USA strajkują. Produkcje tych serii zostały już wstrzymane

Ponad 11 tys. członków Writers Guild of America (WGA) – amerykańskiej organizacji zrzeszającej scenarzystów, we wtorek 2 maja rozpoczęło strajk przeciwko Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Czego się domagają?

To kolejny strajk scenarzystów w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy miał miejsce od listopada 2007 do lutego 2008 roku. Wtedy twórcy domagali się większego udziału w zyskach z eksploatacji filmów, sprzedaży płyt DVD oraz z publikacji ich w internecie. Negocjatorom stron udało się wtedy po kilku miesiącach osiągnąć porozumienie, jednak według raportu NPR strajk kosztował ekonomię Los Angeles około 1,5 mld dolarów. Czego żądają strajkujący scenarzyści? Historia się powtarza. 1 kwietnia WGA wydała oświadczenie, w którym podała, że decyzja o wszczęciu strajku została podjęta po 6 tygodniach negocjacji w Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount i Sony pod patronatem Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). „Komitet Negocjacyjny WGA rozpoczął ten proces z zamiarem zawarcia uczciwego porozumienia, ale reakcje studiów były całkowicie niewystarczające, biorąc pod uwagę kryzys egzystencjalny, z którym borykają się pisarze” – czytamy. Scenarzyści domagają się podwyżek płac i dodatków. Chcą ponadto gwarancji zatrudnienia przez określony czas, bez względu na to, czy są potrzebni czy nie. Uważają, że ucierpieli finansowo podczas boomu telewizyjnego – według statystyk połowa scenarzystów seriali telewizyjnych pracuje teraz za minimalne wynagrodzenie. Strajk scenarzystów w USA. Produkcja tych serii została wstrzymana W związku ze strajkiem zawieszone zostały kultowe programy, które przyciągają przed telewizory miliony, w tym: „Tonight Show with Jimmy Fallon”, „Jimmy Kimmel Live” czy „The Late Show with Stehen Colbert”. Nie będzie też nadawany „Saturday Night Live”. Powód? Nie ma kto pisać scenariuszy do formatów. Negocjator Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) przekazał, że są gotowi ulepszyć swoje oferty, ale nie są skłonni spełnić niektórych żądań związku. Podali, że głównymi punktami spornymi są kwestie „obowiązkowego pracownika” i „czasu trwania zatrudnienia”. W związku ze strajkiem prace w ramach solidarności wstrzymali też scenarzyści serii: „Big Mouth” (8. sezon), „Cobra Kai” (6. sezon), „Good Omens” (2. sezon), „Yellowjackets” (3. sezon), „The Talk”, „The Daily Show”. Czytaj też:

QUIZ dla mądrych głów. Pytania z finału „Postaw na milion”!Czytaj też:

Nie przegap nowości. Na Netflix wpadły dziś dwa dobre tytuły