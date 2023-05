„Król Karol III” – nowy dokument o najstarszym obejmującym tron władcy i jego trójkącie miłosnym

Karol, to król, który na kartach historii już zapisał się jako najdłużej pełniący obowiązki książę Walii i najstarszy obejmujący tron władca. Z kolei w popkulturze, jako ekscentryczny ekolog uwikłany w tragiczny w skutkach trójkąt miłosny.

Koronacja króla Karola

Ceremonię koronacyjną Karola III zaplanowano tak, by łączyła elementy zakorzenione w wieloletnich tradycjach, ale również by odzwierciedlała Karola jako nowoczesnego monarchę. I tak z jednej strony zobaczymy przejazd królewskiej pary powstałą w 1762 roku karetą i po raz pierwszy w XXI wieku będziemy świadkami namaszczenia monarchy konsekrowanym olejem. Z drugiej strony uroczystość będzie krótsza i tańsza niż koronacja jego matki, zaproszenia wystosowano do gości z różnych wyznań i grup społecznych, a internauci już mogą korzystać ze specjalnie utworzonego z tej okazji emoji korony. Bez wątpienia koronacja Karola zapisze się w historii Wielkiej Brytanii i będzie idealną okazją do pokazania, jakim monarchą będzie Karol III.

Karol III – niezwykła opowieść o władcy

Od małego towarzyszyły mu kamery, śledząc każdy jego krok – w drodze do szkoły, podczas wojskowej służby czy w dniu ślubu. Wiemy o nim więcej niż o jakimkolwiek innym królu, ale czy wiemy wszystko? Dziś Karol, nowy król Wielkiej Brytanii, ma okazję wykazać się jako współczesny monarcha, którym tak bardzo zawsze pragnął zostać.

W młodości niezrozumiany, wyszydzany za miłość do muzyki klasycznej, ekologii i ochrony środowiska, mimo upływu lat pozostał wierny swoim wartościom. Skupiony na celu, nieustannie kontynuuje obraną przez siebie drogę — stworzenie monarchii, która będzie łączyć tradycję z nowoczesnością. Dziś syn Elżbiety II i księcia Filipa chce być władcą, jednoczącym swój naród. Czy mu się to uda? „Król Karol III” to niezwykła opowieść o władcy, który przez całe życie mierzył się z odpowiedzią na pytanie, czy korona to przywilej, czy brzemię.

W najnowszym dokumentalnym portrecie, o nowym królu Wielkiej Brytanii opowiadają osoby bliskie rodzinie królewskiej, jak były kamerdyner Grant Harrold czy wieloletni rzecznik Pałacu Buckingham Dickie Arbiter. Premiera filmu „Król Karol III” w piątek 5 maja o godz. 20:00 w CANAL+ DOKUMENT oraz kolejnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Royalsi na ekranie. Kiedy premiera kolejnego dokumentu?

Pogłębioną analizę wielu istotnych faktów z życia Karola III zawarto również w czteroodcinkowej serii dokumentalnej „Sekrety Royalsów”, której twórcy mieli dostęp do odtajnionych dokumentów, pamiętników i komunikatów. Już w pierwszym odcinku pod lupę wzięto jeden z najsłynniejszych i najbardziej brzemiennych w skutkach wywiadów w historii – rozmowę księżnej Diany z dziennikarzem programu Panorama.

To szczegółowa historia burzliwej relacji małżeńskiej, która przerodziła się w „wojnę państwa Wales”, a której kulminacyjnym punktem było głośne zdanie „W tym małżeństwie było nas troje, więc było trochę tłoczno” wypowiedziane 20 listopada 1995 roku na antenie stacji BBC. W kolejnych częściach przedstawiono m.in. szczegóły konfliktu między królową Elżbietą II a członkami jej najbliższej rodziny, w tym właśnie z pierworodnym synem.

Premiera serii dokumentalnej „Sekrety Royalsów” już 13 maja o godz. 22:00 w PLANETE+.

