Na Gali Met zabrakło Blake Lively. Gwiazda zdradziła, co zatrzymało ją w domu

Met Gala 2023bez wątpienia przejdzie do historii, bo została poświęcona zmarłemu w 2019 roku projektantowi Karlowi Lagerfeldowi i odbyła się pod hasłem „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”. Wiele gwiazd oddało hołd byłemu projektantowi Chanel, wkładając stroje marki. Jared Leto zaszalał najbardziej, bo przebrał się za jego kota.

Wydarzenie co roku przyciąga tłumy gwiazd. Gala to cykliczne charytatywne wydarzenie, organizowane raz w roku w Museum of Art w Nowym Jorku. Gala Met pierwszy raz odbyła się w 1995 roku, a pomysłodawczynią była Anna Wintour, redaktor naczelna amerykańskiego wydania magazynu „Vogue”.

Blake Lively nie pojawiła się na Gali Met. Zdradziła, co było powodem

Tak jak w zeszłym roku trudno wybrać gwiazdę, która prezentowała się najlepiej, ale internauci i fani od razu zauważyli, że na Met zabrakło Blake Lively. Podczas poprzedniej imprezy aktorka zachwyciła w oryginalnej sukni bez ramiączek z kolekcji Versace.

Kreacja zwracała też na siebie uwagę dzięki kolorom – miała odcień różowego złota. Dobrała do tego rękawiczki w tym samych barwach. Chwilę później asystenci rozwiązali kokardę od sukni gwiazdy, a naszym oczom ukazał się niebieski tren. Celebrytka zmieniła rękawiczki na takie w kolorze kreacji.

W tym roku aktorka nie pojawiła się na wydarzeniu, a na swoim Instagramie w typowy dla siebie sposób zdradziła powód. Lively wrzuciła fotkę prosto z łazienki, jak korzysta z laktatora. Do fotografii dołączyła grafikę imitującą wylewające się z jej piersi mleko. „Pierwszy poniedziałek maja” – napisała.

Pod koniec lutego Blake Lively i jej mąż Ryan Reynolds powitali na świecie swoją czwartą pociechę.

