Norbi ma dorosłą córkę, która poszła w jego ślady. Jak wygląda Iga Dudziuk?

Norbi największą popularność zdobył w latach 90. To wtedy wydał płytę „Samertajm”, gdzie znalazł się jego wielki przebój „Kobiety są gorące”. Od tamtej pory wiele zmieniło się w życiu Norbiego. Ostatnio artysta odrobinę zmienił branżę.

Norbi spełnia się jako prezenter telewizyjny i radiowy

Obecnie częściej niż na scenie możemy zobaczyć go w roli prezentera telewizyjnego, a nawet radiowego. Norbert Dudziuk ma na swoim koncie angaż w radiu Wa-Ma, a także teleturnieje emitowane na antenie TVN oraz TVN Gra. Natomiast w 2018 roku został prowadzącym program „Jaka to melodia?”, a rok później zaczął prowadzić „Koło fortuny”. Teraz muzyk ma też swoją audycję w radomskim Radiu Rekord.

Norbi ma dorosłą córkę, która poszła w jego ślady

Mało kto wie, że twórca hitu „Kobiety są gorące” ma dorosłą córkę. Iga Dudziuk jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, ale nie mówi o swoim sławnym tacie. Jak się okazuje, pociecha muzyka poszła w jego ślady.

– Bardzo chce śpiewać i jest to jej największe marzenie. Szkoli się w tym kierunku i nieźle jej to wychodzi, bo sam słyszałem. Zresztą od kilku lat uczęszcza intensywnie na lekcje śpiewu – powiedział Norbi w rozmowie z „Faktem”.

W 2021 roku Iga Dudziuk wydała swój debiutancki singiel „A jednak”. Promując go, dziewczyna zdradziła co skłoniło ją do napisania utworu. „»A jednak« to mój debiutancki numer, który został napisany po bolesnym rozstaniu. Dla mnie ten utwór jest ważny pod wieloma względami i powstał dzięki grupie wspaniałych osób. Dziękuję i zapraszam do tej emocjonalnej przygody” – napisała.

Córka Norbiego jednak nie tylko śpiewa, ale także jest prowadzącą audycję w radiu VOX FM. Do załogi radia dołączyła w marcu 2022 roku.

