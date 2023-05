Nagrała hit „Chcę tu zostać”. Jak zmieniła się Joanna Kozak?

„Chcę tu zostać” nucili wszyscy, utwór stał się również weselnym hitem. Grupa Farba z Joanna Kozak na czele nagrała go w 2003 roku. Był to właściwie jedyny tak duży hit zespołu. Co dziś słychać u wokalistki, czym się zajmuje i jak się zmieniła? Sprawdzamy!

Joanna Kozak – kariera

Zespół Farba powstał w 1999 roku w Gdyni. Joanna Kozak chciała go wypromować i w tym celu wzięła udział w programie „Szansa na sukces” i go wygrała. Artystka napisała utwór „Chcę tu zostać” z myślą o przyszłym mężu Jacku Woźniaku. Początkowo jednak nie planowali nagrać tej piosenki. – Ta piosenka początkowo nikomu się nie podobała. Nie chcieliśmy grać wolnej ballady i wzbranialiśmy się przez jej nagraniem – mówił Woźniak, perkusista zespołu w „Dzień dobry TVN”.

W końcu jednak zapadła decyzja o nagraniu „Chcę tu zostać” i to był strzał w 10. Niestety, jednorazowy. Zespół Farba nigdy więcej nie nagrał kolejnego, tak hitowego utworu, który podbiłby listy przebojów.

Mimo tego zespół Farba istnieje do dzisiaj, jedynie jego skład się zmienił – odeszli z niego gitarzysta Artur Przygoda, Piotr Łopacki, a także basista Maciej Warda oraz Artur Chyb. Obecnie Farbę tworzą małżonkowie – Joanna Kozak oraz Jacek Woźniak. Wokalistka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia zarówno prywatne, jak i te zawodowe. Widać, że Farba wciąż jest aktywna – Joanna Kozak występuje na scenie, a także pojawia się w studiu nagraniowym. Nie jest jednak artystką, która bywałaby na salonach czy imprezach branżowych. Ostatnio jednak pojawiła się jakiś czas temu w programie „Śpiewajmy razem. All Together Now”. Z kolei w 2017 roku pojawiła się na festiwalu w Sopocie.

Joanna Kozak – życie prywatne

Prywatnie Joanna Kozak wciąż jest żoną Jacka Woźniaka. Para ma córkę – Anielkę, którą Joanna Kozak chętnie pokazuje na swoim instagramowym profilu. W 2021 roku artystka świętowała 5. urodziny córki.

Duża i mała Farba. Ta pani w różowym przede mną to Anielka. Dokładnie 5 lat temu o 8 rano pojawiła się w moim farbowym świecie i uczyniła go jeszcze bardziej kolorowym. Czas tak szybko leci i bardzo widać to po dzieciach, jak rosną. Bycie mamą tej małej pani to wielka przygoda, czasem rollercoaster. Wiele się od siebie uczymy. A uśmiech, który codziennie otrzymuję od tej małej istoty jest lekiem na całe zło. Oby nigdy jej tego uśmiechu nie zabrakło. P. S. Może kiedyś pochwalimy się jak Anielka śpiewa piosenki Farby. Rośnie mała gwiazda – napisała wtedy wokalistka.

