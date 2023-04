Fryderyki 2023. Mrozu triumfował. Kto jeszcze otrzymał nagrodę?

Fryderyki przyznawane są od 1995 roku i to zdecydowanie jedna z najważniejszych nagród w Polsce. Plebiscyt obejmuje bardzo szerokie spektrum gatunków muzycznych, w tym muzykę poważną i jazz. Zwycięzców wyłania Akademia Fonograficzna, która zrzesza ponad 1500 muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i przedstawicieli branży fonograficznej.

Fryderyki 2023 – Doda w paskach i Ralph Kamiński w sukni ślubnej

Jak co roku nie zabrakło zaskoczeń. Co prawda nie pojawił się jednopłciowy pocałunek, bojkotowanie gali, czyli obrażanie nauczycieli, ale kreacje gwiazd zwracały uwagę. Podczas 29. gali Ralph Kamiński pojawił się w sukni ślubnej, a Doda ubrana była w mini składającej się z kilku pasków zapiętych blisko siebie.. Jury z branży najbardziej doceniło Mroza i to w kilku kategoriach. Nad wszystkim czuwali Marcin Prokop, Gabi Drzewiecka, Paulina Krupińska-Karpiel oraz powracający w wielkim stylu Wojtek Łozowski.

Na scenie pojawili się m.in. Sara James, Julia Wieniawa, Ania Leon, Zalia, Rubens, Szczyl, Brodka, Doda, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Lanberry i Bovska, Mrozu, Smolasty, Grzegorz Hyży oraz zespoły T.Love, Feel, Rita Pax, Me and That Man i Behemoth. Wsytąpił też zapomniany zespół Feel i trzeba przyznać, że był to wsytęp w więlkim stylu. Jako pierwsza pojawiła się Natalia Przybysz, która zaśpiewała dwa utwory Oko cyklonu i Zaczynam isę od miłości, tekst do tego hitu powstał na podstawie zapisków Kory.

W tym roku artyści zostali nagrodzeni w 23 kategoriach. Poniżej pełna lista zwycięzców.

Najlepsze nagranie koncertowe



Dawid Podsiadło



Zespół / projekt artystyczny roku



Miuosh i Zespół Pieśni i Tańca"Śląsk"



Teledysk roku



Brodka „Sadza”



Najlepsze nowe wykonanie



Albo Inaczej feat. Kasia Sochacka „Ostatnia prosta”



Autor / autorka / team autorski roku



Mrozu i Arek Sitarz



Producent / producentka /team producencki roku



Mrozu



Album roku muzyka dziecięca



Różni wykonawcy "The Best of Studio Filmów Rysunkowych"



Album roku muzyka filmowa, teatralna, ilustracyjna



Hania Rani "Venice – Infinitely Avantgarde"



Album roku alternatywa



Brodka "Sadza"



Album roku elektronika



Skalpel "Origins"



Album roku blues



Maja Kleszcz "B.L.ues"



Fonograficzny debiut roku jazz



Andrzej Gondek



Album roku jazz



Michał Barański "Mazovian Mantra"



Album roku piosenka poetycka i literacka



sanah "sanah śpiewa poezyje"



Album roku muzyka korzeni



Zespół Pieśni i Tańca Śląsk Czytaj też:

