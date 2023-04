sanah zaserwowała fanom „Marcepan”. Czekali na to 2 lata!

sanah od lat podbija polski show-biznes. Przebojem wkroczyła na muzyczny rynek, wydając w 2019 roku minialbum „ja na imię niewidzialna mam”. Jej pełnowymiarowy krążek ukazał się rok później – „Królowa dram” okazała się być ogromnym sukcesem. sanah wydała jeszcze „Irenkę”, „Ucztę” i „sanah śpiewa poezje”. Teraz dwa lata kazała swoim fanom czekać na „Marcepan”. Teraz zorganizowała jego premierę, na którą zjawiły się tłumy.

sanah zaserwowała fanom „Marcepan”

Premiera utworu „Marcepan” odbyła się w warszawskim kinie Luna. Wierni fani czekali w kolejce już od 6.00 rano, by usłyszeć piosenkę artystki, zobaczyć teledysk, a także porozmawiać ze swoją idolką. – Oddaję w Wasze ręce „Marcepan”! Długo czekałam, żeby Wam go pokazać. Mam nadzieję, że Wam będzie smakować – powiedziała sanah.

Teledysk do utworu „Marcepan” oczarował jej fanów. Widać wyraźnie, że artystka zainspirowała się Marilyn Monroe – wystąpiła w kreacji podobnej do tej, którą aktorka miała na sobie w filmie „Mężczyźni wolą blondynki” Howarda Hawksa. Poszczególne sceny w klipie nawiązują do różnych etapów w życiu wokalistki.

W czasie premiery sanah pokazała fanom choreografię z teledysku, zachęcając ich, by naśladowali jej ruchy. Później artystka rozmawiała z fanami i zdradziła swoje zawodowe plany. Wszyscy chcieli wiedzieć, kiedy ukaże się jej nowy krążek, ale ona podkreśliła, że na pewno nie stanie się to przed trasą „Uczta nad ucztami”, która ma się rozpocząć w połowie sierpnia, a zakończy się pod koniec września 2023 roku.

sanah to jedna z najczęściej słuchanych polskich artystek zarówno w stacjach radiowych, jak i w serwisie streamingowym Spotify. Na swoim koncie ma dwa Fryderyki, a także trzy Bestsellery Empiku.

