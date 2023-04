Miłość w show-biznesie istnieje! Te gwiazdy to udowadniają

Co jakiś czas w mediach pojawiają się doniesienia o kolejnych rozstaniach ulubionych gwiazdorskich par. Rok temu można było mówić o prawdziwym apogeum! Swoje związki zakończyli m.in. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po 17 latach małżeństwa, jak również Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski, którzy byli ze sobą 10 lat. Nie oznacza to jednak oczywiście, że w show-biznesie nie ma mowy o miłości. Nie brakuje bowiem par, które od lat tworzą jednak szczęśliwe związki. Oto one!

Agata i Piotr Rubikowie

Agata i Piotr Rubikowie poznali się na konkursie Miss w 2005 roku, w którym Agata brała udział jako uczestniczka, a Piotr przygotował oprawę muzyczną do wydarzenia. Z jego strony była to miłość od pierwszego wejrzenia. Wzięli ślub 21 czerwca 2008 roku. O swoim uczuciu zawsze mówili bardzo romantycznie. Piotr Rubik w rozmowie z Izabelą Janachowską stwierdził, że z Agatą połączyło go przeznaczenie. „Wierzę w przeznaczenie. Żaden podryw nie wyjdzie, jeżeli nie jesteśmy sobie przeznaczeni. U nas się udało, bo mieliśmy być ze sobą. Po prostu tak było zapisane w gwiazdach. (...) Jedyną receptą na udany związek po etapie podrywu i zakochania jest to, by nauczyć się ze sobą żyć. Ta druga osoba musi być przyjacielem, bratnią duszą. Łatwiej jest się zakochać, niż spędzać ze sobą codzienność” – powiedział. Para do tej pory jest razem, wychowuje dwie córki, a teraz planuje przeprowadzkę do Miami.

Edyta i Cezary Pazurowie

Poznali się w 2007 roku podczas podróży pociągiem. Ich relacja od początku budziła ogromne emocje, głównie ze względu na różnicę wieku – między nimi jest 26 lat. Swoją relację z Edytą Cezary Pazura dokładnie opisał w swojej książce „Byłbym zapomniał”. „Z Edytką mieliśmy długi okres narzeczeństwa, w którym po prostu poznawaliśmy siebie nawzajem. Jak to w narzeczeństwie. Były momenty, że miała duże wątpliwości, a brały się stąd, że prasa wzięła nas na języki, bardzo mocno i bardzo źle. Non stop stawiano nas za zły przykład, do tego stopnia, że pseudodziennikarki mówiły o nas, że jesteśmy związkiem patologicznym. Ciągle nagonka, plotki, przypuszczenia. Edytka bardzo to wszystko przeżywała, ale ja znałem taki świat od lat i wiedziałem, że w pewnej chwili się od nas odczepią” – pisał aktor. Ślub pary odbył się w 2009 roku i do tej pory jej związek należy do tych szczęśliwych oraz udanych. Edyta i Cezary Pazurowie mają troje dzieci.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor

Poznali się na planie „M jak miłość”, gdzie Joanna Koroniewska wcielała się w rolę Małgosi Mostowiak, a Maciej Dowbor przeprowadzał z nią wywiad. – Pojechałem nagrywać kulisy „M jak miłość”. [...] Powiedzieli, że muszę z tą nagrywać, bo gra jedną z głównych postaci. „Z tą wieśniarą to ja nie chcę”, pomyślałem. Miałaś wsiowe zdjęcie – żartował dziennikarz podczas „Domówki u Dowborów”. Szybko zauroczyli się w sobie, a potem związali. W 2009 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Janina. Para ma za sobą kryzys i walkę o związek. Joanna i Maciej wygrali, w 2014 roku wzięli ślub, a w 2018 roku powitali na świecie drugą córkę, Helenkę. Do tej pory tworzą zgraną parę.

Kinga Rusin i Marek Kujawa

Poznali się w 2010 roku w czasie wakacji na greckiej wyspie Rodos. – To był wrzesień, pusto na plaży, bardzo dużo panów, bardzo mało pań. Dosyć szybko zyskałyśmy grono kolegów, wśród nich był Marek. Zwróciłam na niego uwagę, bo potraktował mnie nietypowo, tak trochę chłodno, a zupełnie czego innego oczekiwałam – wspominała Kinga Rusin w rozmowie z „Galą”. Od tego czasu są niemal nierozłączni. Kilka lat temu zdecydowali się podróżować po świecie. Zamieszkali na Kostaryce, a 12. rocznicę związku świętowali na Mykonos. „Tak właśnie niewinnie się wczoraj zaczęło… A potem… poświętowaliśmy. Od zachodu do wschodu słońca, w fantastycznym klubie Scorpios na Mykonos. Mój Mareczek jest szalonym tancerzem. To już 12 lat razem w tańcu, życiu i w biznesie. Dzisiejszy poranek zaczął się nam…w południe. Ale lubimy tak celebrować nasze rocznice.I na tym wyjeździe nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Szybka regeneracja i ruszamy „w miasto”! Zapowiada się cudowny weekend” – pisała dziennikarka na Instagramie.

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz

W sierpniu tego roku para będzie świętowała już 15. rocznicę ślubu. Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz mają córkę Kalinkę i od lat tworzą nie tylko udane małżeństwo, ale i rodzinę. Co ciekawe, Natasza Urbańska wspomniała w programie Izabeli Janachowskiej, że zobaczyła swojego przyszłego męża, gdy miała 13 lat! Ich ślub odbył się 18 lat później. Dla niej to była miłość od pierwszego wejrzenia. – Inteligencja, poczucie humoru, na każdy temat wiedział wszystko. Nie tylko na mnie to robiło wrażenie.(...) Ja wierzyłam w to, że on będzie moim mężczyzną. Jeszcze nie teraz, ale czułam, że on to ten ktoś. Ktoś wyjątkowy – mówiła artystka.

Czytaj też:

Klaudia Halejcio zaręczyła się ze swoim partnerem. Pokazała pierścionekCzytaj też:

Były mąż Agnieszki Chylińskiej przerwał milczenie. Wyznał, jak wyglądał ich związek