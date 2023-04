Sylwia Bomba pokazała pokój i… domek córki. Wygląda jak z bajki

Sylwia Bomba zasłynęła dzięki programowi „Gogglebox. Przed telewizorem”. Dzięki niemu jej kariera potoczyła się niemal błyskawicznie. Nie tylko zyskała fanów na Instagramie, stając się influencerką, ale nawet gwiazdą w show „Taniec z gwiazdami”. Obecnie jej profil obserwuje ponad 820 tysięcy internautów, z którymi utrzymuje stały kontakt. Tym razem pokazała im, jak urządziła nowy pokój córki Tosi oraz jej mały domek w ogrodzie.

Sylwia Bomba pokazała pokój i… domek córki

Sylwia Bomba właśnie spełnia swoje marzenie o własnym domku z ogrodem. Od dłuższego już czasu relacjonuje postępy prac – remont oraz urządzanie kolejnych pomieszczeń. Teraz udało jej się urządzić pokój Tosi, który jest nie tylko bardzo przestronny, ma własny balkon, ale i… łazienkę!

Na InstaStory możemy podziwiać wnętrze. Pokój dziewczynki został urządzony w szarości i różu. Tosia na nagraniu przetestowała materac na łóżku, skacząc na nim. Nad łóżkiem ma zawieszone balony, obok stoi lampka. Na ścianach można zauważyć tapetę w białe gwiazdki oraz obrazki ze zwierzętami. Tosia ma także różową toaletkę.

– Słuchajcie, część domu Antoniny już prawie skończona. Oczywiście nasza ukochana szarość, ale i róż. Nie mamy tylko drzwi, one były robione na zamówienie. Chcę Wam powiedzieć, że wjechała, cukiereczek – powiedziała Sylwia Bomba.

To jednak nie wszystko. Sylwia Bomba pokazała Tosi i internautom… domek ogrodowy. Dziewczynka nie kryła zachwytu i od razu pobiegła go obejrzeć. Domek jest biały, ma czarny dach i imię dziewczynki na drzwiach. Do tego ma ślizgawkę, a obok ustawioną huśtawkę.

„Dziękuje, że ją mam. Gdy Tosia się śmieje, śmieje się cały mój świat. Gdy byłam małą dziewczynką, marzyłam o domku w ogródku. Spełnienie tego marzenia dla Tosi było po części spełnieniem mojego marzenia z dzieciństwa. Jakie Wy mieliście marzenia w dzieciństwie, które zrealizowaliscie dorosłym życiu?” – napisała Sylwia Bomba na swoim instagramowym profilu.

