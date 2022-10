Sylwia Bomba narzeka na remont domu. „Czy tylko ja to tak ciężko znoszę?”

Sylwia Bomba zdobyła popularność dzięki programowi „Gogglebox. Przed telewizorem”. To właśnie tam wraz z Ewą Mrozowską oceniała i komentowała telewizyjne programy. Fani ją pokochali, a ona dzięki temu zrobiła prawdziwą karierę w sieci. Trafiła nawet do „Tańca z gwiazdami”. Niedawno postanowiła odmienić swoje życie – odeszła od byłego partnera i zdecydowała się na samotne macierzyństwo. Mimo że życie ją doświadczyło, przeżyła śmierć byłego partnera, stara się cieszyć każdym dniem. Niedawno kupiła nowy dom i próbuje go wyremontować. Okazuje się, że to niełatwe zadanie.

Sylwia Bomba jest przerażona remontem nowego domu

Celebrytka nie spodziewała się, że wykończenie domu jest tak męczące. Na Instagramie pożaliła się fanom, że remont ją przytłoczył. – Tak wygląda człowiek na dermapenie, który jest na wykończeniu. Znaczy, zaczyna wykańczać dom, czyli jest na wykończeniu. Bo słuchajcie, ja nie wiedziałam, że żeby wykończyć dom, to trzeba te wszystkie kleje, panele, zlewy, płytki, listwy, gresy, podwieszenia, kibelki, ceramikę… Matko boska, czy tylko ja tak ciężko to znoszę – powiedziała.

Przy okazji postanowiła skorzystać z pomocy swoich followersów. Zaprosiła ich na „tournee” po swoich wnętrzach i pytała o rady w kwestii wykończenia niektórych pomieszczeń. Salon z wielkimi oknami na ogród robi wrażenie. Sylwia Bomba nie wie jednak, jak zagospodarować przestrzeń przy schodach. Marzy jej się biblioteczka, ale nie jest pewna, czy będzie pasowała do nowoczesnego wnętrza, bo w takim stylu chce urządzić to pomieszczenie. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak na ten moment prezentuje się dom Sylwii Bomby.

