Natalia Szroeder walczy ze „wstrętem do jedzenia”. „Jest w jakiś sposób zaburzone”

Natalia Szroeder w programie „W moim stylu” otworzyła się na temat stresu, który silnie odbija się na jej podejściu do jedzenia. Wokalistka nawiązała też do komentarzy internautów, którzy często krytykują ją za szczupłą sylwetkę.

Natalia Szroeder otworzyła się na temat zaburzeń odżywiania

Magda Mołek już od jakiegoś czasu prowadzi swój kanał w serwisie YouTube, gdzie rozmawia ze znamy koleżankami z branży, a także ekspertami. Gościnią ostatniego odcinka była wokalistka Natalia Szroeder, która prywatnie jest związana jest z raperem Quebo. Temat przewodnim wywiadu był stres, oraz jego wpływ na odżywianie. Celebrytka nie ukrywała, że jest to dla niej spory problem.

– U mnie dużo rzeczy się wiąże z jedzeniem. Mój żołądek mocno reaguje na to wszystko, co się dzieje w moim życiu. Na stresy, na dobre, na złe rzeczy. Lubi mi płatać figle i ciężko jest przewidzieć, jak się zachowa w danym momencie – opowiadała. Wyznała, że jej mama boryka się z podobnym problemem i w przeciwieństwie do innych ludzi nie zajada stresu, ale to stres „zjada ją”. – To nawet nie musi być jakiś stały stres, który trwa sobie, to może być jeden krótki bodziec, jakieś zdanie zasłyszane, które mnie stresuje. I ja mam z głowy cały dzień, jeśli chodzi o jedzenie – dodała.

Szroeder o krytyce internautów

Mimo problemów z odżywaniem Natalia Szroeder podkreśliła, że naprawdę lubi jeść. – Nie jest tak, że jestem z tego dumna, że jestem zadowolona, że tak jest. Rzeczywiście moje jedzenie jest w jakiś sposób zaburzone, chociaż kocham, uwielbiam jeść! Jedzenie sprawia mi gigantyczną frajdę, przyjemność. Mam potrawy, które mogłabym tonami zajadać, ale wtedy, kiedy dobrze się czuję. Jak dzieje się coś, niezależnie, czy to jest skrajnie świetne, czy skrajnie dobre, to mam swego rodzaju, nawet już tak używając grubszego słowa, wstręt do jedzenia – podkreśliła.

Na koniec nawiązała do komentarzy i głosów internautów, którzy zarzucają jej, że promuje niezdrowy tryb życia i często ją krytykują. – Nie zważają na to, jakie jest źródło tego, że tak wyglądam – zauważyła ze smutkiem.

