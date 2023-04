Skiba planuje drugi ślub. Zdradził szczegóły ceremonii z 26 lat młodszą partnerką

Krzysztof Skiba, który przez lata głównie był kojarzony z zespołem Big Cyc, obecnie skupia się na komentowaniu spraw społeczno-politycznych. Rozpoczął też karierę stand-upera. W czasie pandemii o muzyku było głośno za sprawą jego imponującej metamorfozy – artysta schudł 30 kilogramów.

Krzysztof Skiba pochwalił się nową partnerką

Ostatnio jednak to życie uczuciowe gwiazdora najbardziej interesuje media. Jeszcze w czasie trwania małżeństwa Skiby podejrzewano, że muzyk ma nową wybrankę. To skłoniło lidera zespołu Big Cyc do zabrania głosu. Wydał długie oświadczenie na Facebooku, w którym potwierdził doniesienia i dodał, że jest w trakcie rozwodu ze swoją żoną Renatą. Jak można się domyślić, szybko pojawiło się wiele negatywnych komentarzy, które głównie dotyczyły różnicy wieku.

W odpowiedzi na to Karolina Kempińska postanowiła zabrać głos. Partnerka Krzysztofa Skiby opublikowała zdjęcie z ukochanym i opowiedziała nieco o ich relacji. Partnerka lidera Big Cyc odniosła się do zarzutów, że jest „utrzymanką” Skiby. „Na co dzień pracuję w firmie informatycznej, fotomodelingiem tylko dorabiam, sama od zawsze na siebie zarabiam, nigdy nie chciałam być niczyją utrzymanką i nie jestem” – podsumowała.

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska planują ślub

Niedawno Krzysztof Skiba formalnie stał się znów wolny. To skłoniło gwiazdora i jego nową wybrankę do życiowych planów. Już wcześniej celebrytka przeprowadził się dla 33-latki z rodzinnego Trójmiasta do Łodzi, a teraz w wywiadzie dla Radia Eska przekazali, że zamierzają sformalizować swój związek.

– Trudno przejmować się opiniami ludzi, którzy nas nie znają, a tacy piszą komentarze na portalach plotkarskich. Kompletnie to lekceważymy, za to ważne są dla nas opinie naszych fanów, znajomych i przyjaciół, a te są bardzo pozytywne. Każdy, kto nas zna, widzi nasze szczęście. Nawet po występach, na których jesteśmy razem, ludzie podchodzą i mówią, że rzeczywiście widać łączące nas uczucie. Oboje przy sobie odżyliśmy, jesteśmy do bólu szczęśliwi – powiedział Skiba.

Ślub ma odbyć się latem, a para już przekazała kilka szczegółów. – Udzieli nam go pani prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Będzie pięknie i kameralnie – zapowiedzieli.

