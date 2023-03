„Beverly Hills, 90210” ma już prawie 33 lata. Jak zmienili się aktorzy i co teraz robią?

„Beverly Hills, 90210” to jeden z najbardziej popularnych i już kultowych seriali, który przyciągał tłumy widzów przed telewizory na całym świecie w latach 90., a z aktorów uczynił hollywoodzkie gwiazdy rozpoznawane do dziś. Producentem serialu był Aaron Spelling, który do jednej z ról zatrudnił swoją córkę Tori. Kogo jeszcze mogliśmy podziwiać w „Beverly Hills, 90210” i co dziś robią serialowe gwiazdy? Niektóre zmieniły się nie do poznania!

Jak zmienili się aktorzy „Beverly Hills, 90210” i co dziś robią?

„Beverly Hills, 90210” to serial o perypetiach grupy przyjaciół, uczęszczających do jednego z amerykańskich liceów. Wśród wątków nie brakowało kłótni, romansów i zdrad, a widzowie z niecierpliwością czekali na kolejne odcinki. „Beverly Hills, 90210” zadebiutował na ekranach 4 października 1990 roku, a ostatni odcinek został wyemitowany 17 maja 2000. Główne role w produkcjach grali tacy, aktorzy jak: Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Luke Perry, Ian Ziering, Brian Austin Green, Gabrielle Carteris, Tori Spelling i Tiffani Thiessen. Niestety, Luke Perry, wcielający się w zbuntowanego Dylana McKaya zmarł 4 marca 2019 roku. Aktor doznał rozległego udaru mózgu i został przewieziony do szpitala na oddział intensywnej terapii. Niestety, po kilku dniach zmarł w wieku 52 lat. Co słychać u pozostałych gwiazd serialu „Beverly Hills, 90210” i jak się zmienili?

Jason Priestley – Brandon Walsh

Jason Priestley wcielał się w Brandona Walsha, brata bliźniaka Brendy Walsh. To właśnie rodzeństwo z Minnesoty zamieszkało w bogatej dzielnicy w Beverly Hills i próbowało się odnaleźć w nowym otoczeniu. Jason Priestley ma wiele ról serialowych i filmowych. Zajął się też reżyserią, a także występami w sztukach teatralnych. Prywatnie ma na swoim koncie rozwód z Ashlee Petersen, a także skandal w postaci jazdy po wpływem alkoholu i aresztowania. W 2005 roku aktor wziął ślub z Naomi Lowde, z którą ma dwoje dzieci – córkę i syna.

Shannen Doherty – Brenda Walsh

Shannen Doherty wcielała się we wspomnianą wyżej Brendę, siostrę Brandona. Aktorka grała w takich produkcjach, jak „Autostrada do nieba”, „Dziewczyny chcą się bawić”, „Śmiertelne zauroczenie”. Z „Beverly Hills, 90210” odeszła po 4 latach. Producent twierdził, że wynikało to z jej licznych spóźnień oraz konfliktowego charakteru. Od kilku lat aktorka walczy z rakiem piersi.

Jennie Garth – Kelly Taylor

Jennie Garth wcielała się w uroczą Kelly Taylor, za rolę której zdobyła nagrodę Young Artist Awards. Na swoim koncie ma mnóstwo ról filmowych i serialowych. Zagrała także w remaku „Beverly Hills, 90210”, serialu „90210”, znów wcielając się w Kelly. Prywatnie rozwodziła się dwa razy – z Danielem B. Clarkiem oraz Peterem Facinellim, z którym ma trzy córki. W 2015 roku po raz trzeci wyszła za mąż za Dave'a Abramsa.

Ian Ziering – Steven M. „Steve” Sanders

Aktor zawdzięcza roli Stevena niemałą popularność. Rola w hitowym serialu przyniosła mu rozpoznawalność, a także wiele propozycji serialowych oraz filmowych. Ian Ziering grał także w „Świecie według Bundych”, „Bez odwrotu”, „Siostrzyczkach” czy „Spadaj, tato”. Prywatnie ma za sobą jeden rozwód z Nikki Ziering. W 2010 roku wziął ślub z Erin Kristine Ludwig, z któ®ą ma dwie córki: Mię oraz Pennę.

Brian Austin Green – David Silver

Brian Austin Green za rolę serialowego Davida wygrał nagrodę Young Artist Award. W 1996 roku zaczął karierę rapera, używając ksywki „Austin”. Wyreżyserował film „Ryba bez roweru”. Pojawił się w takich produkcjach, jak: „CBS – Strefa mroku”, „CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas” czy „Gotowe na wszystko”. Prywatnie był mężem Megan Fox w latach 2010-2022.

Gabrielle Carteris – Andrea Zuckermann

Gabrielle Carteris jest bez wątpienia najmniej popularną obecnie aktorka z produkcji „Beverly Hills, 90210”. Już od dawna nie występowała w żadnym filmie – ostatni raz w 2002 roku w „Raporcie mniejszości”, ani serialu – ostatnią jej rolą była Nancy Campbell w „Criminal Mind”. Jest jednak aktywna na Instagramie, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak się zmieniła.

Tori Spelling – Donna Marie Martin

Tori Spelling wcześnie zaczęła swoją karierę, występując jako 7-latka w produkcji swojego ojca „Vegas”. Potem występowała w takich produkcjach, jak: „Shooting Stars”, „T.J. Hooker” czy „Trzech królach”. Jednak to rola Donny przyniosła jej międzynarodową sławę na długie lata. Obecnie słynie głównie z kolejnych zabiegów odmładzających, którym chętnie się poddaje.

Tiffani Thiessen – Valerie Malone

Tiffani Thiessen wcielała się w rolę Valerie, która była przebiegłą intrygantką, uwodzącą niemal wszystkich mężczyzn. Bez wątpienia jej postać zwracała uwagę widzów i przyniosła jej popularność. Tiffani Thiessen grała też w komedii „Szalony zięć”, „Gliniarzu bez odznaki”, „Just Pray”, a także w „Białych kołnierzykach”. Na swoim koncie ma wiele związków, ale ten najtrwalszy stworzyła z Bradym Smithem, za którego wyszła w 2005 roku za mąż. W 2010 roku urodziła córkę Harper Renn, a 5 lat później syna Holta.

Czytaj też:

Nela Mała Reporterka ma już 18 lat. Tak się zmieniłaCzytaj też:

Dominika Ostałowska schudła 10 kg i przeszła ogromną metamorfozę. Zdradziła swój sposób