Dominika Ostałowska schudła 10 kg i przeszła ogromną metamorfozę. Zdradziła swój sposób

Dominika Ostałowska jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Od lat widzowie mogą podziwiać ją przede wszystkim na ekranach TVP, gdzie wciela się w Martę w „M jak miłość”. Aktorka jest związana z serialem od początku jego istnienia, a więc widzowie mogli podziwiać jej różne przemiany i metamorfozy. A w tych Dominika Ostałowska była mistrzynią! Zwłaszcza że jakiś czas temu całkowicie zmieniła styl życia.

Dominika Ostałowska schudła 10 kg. Zdradziła, w jaki sposób

Jakiś czas temu Dominika Ostałowska ujawniła, że zły tryb życia odbił się na jej zdrowiu. Aktorka za mało spała, a za dużo pracowała. Szybko poczuła konsekwencje.

„W pewnym momencie swojego życia miałam za dużo pracy, za mało snu i serce zaczęło mi bić w tempie 210 uderzeń na minutę, czyli trzy razy szybciej, niż powinno. W dziewięć lat pracowało mi tak, jak innej osobie w ciągu 27 lat” – powiedziała Dominika Ostałowska w „Pytaniu na śniadanie”.

Dominika Ostałowska postanowiła ostro wziąć się za siebie. Zatrudniła specjalistów, którzy wyznaczyli jej, w jaki sposób powinna się odżywiać. Okazało się, że najlepiej służyć jej dieta paleo, zwana też dietą jaskiniowców. Chodzi w niej o to, by żywić się nieprzetworzonym jedzeniem, a więc przede wszystkim jeść surowe owoce i warzywa, mięso, unikać chemii. Do tego aktorka zaczęła regularnie trenować.

„Jestem na diecie paleo. To tzw. dieta jaskiniowców: jem dużo warzyw, chude mięso, ryby. Służy mi, bo schudłam już parę kilogramów. Słucham rad specjalistów. Trzy razy w tygodniu także ćwiczę z trenerem” – mówiła.

Zmiana stylu życia szybko dała efekty. Dominika Ostałowska znacznie schudła i poczuła się lepiej. To nie była jednak jedyna jej przemiana. Aktorka chętnie też przechodziła liczne metamorfozy fryzur. Zmiany jej image’u możecie zobaczyć w naszej galerii.

