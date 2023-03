Daniel Radcliffe zostanie ojcem. Gwiazdor „Harry'ego Pottera” i Erin Darke spodziewają się pierwszego dziecka

Daniel Radcliffe zasłynął w wieku 12 lat dzięki roli Harry'ego Pottera w serii filmów, które powstały na podstawie książek J.K.Rowling. Aktor od lat jednak nie znika z małych i dużych ekranów. Teraz wszystko wskazuje jednak na to, że skupi się również na życiu prywatnym – jego partnerka, 38-letnia Erin Darke jest w ciąży.

Daniel Radcliffe zostanie ojcem

Daniel Radcliffe i Erin Darke spotykają się od lat. Poznali się na planie filmu „Na śmierć i życie” w 2013 roku. Daniel Radcliffe w produkcji wcielał się w rolę poety Allena Ginsberga, a Erin zagrała rolę Gwendolyn.

Para do tej pory nie zdecydowała się na ślub, ale jej rodzina się powiększy. Pod koniec tego roku na świecie pojawi się pierwsze dziecko Daniela i Erin. Na razie nie wiadomo nic więcej – czy rodzice znają już płeć i czy wybrali imię dla swojej pociechy.

Jakiś czas temu Daniel Radcliffe udzielił wywiadu Newsweekowi, w którym odniósł się do wizji posiadania dzieci. „Chciałbym, żeby moje dzieci – jeśli i gdy będą istniały – były obecne na moich planach filmowych” – stwierdził.

Wygląda więc na to, że za jakiś czas Daniel Radcliffe będzie mógł zrealizować swoje marzenie.

Jakiś czas temu Daniel Radcliffe przyznał, że walczył z alkoholizmem. – To picie, które wydarzyło się pod koniec Pottera i chwilę po jego zakończeniu to była panika, trochę nie wiedziałem co robić dalej i nie czułem się na tyle komfortowo, aby wierzyć, że mogę pozostać trzeźwy – wyjaśnił. Radcliffe zwrócił także uwagę na to, że alkoholizm występował w jego rodzinie. – Dlatego zawsze zadaje sobie pytanie, czy to i tak by się wydarzyło czy to było tylko związane z „Potterem”. Nigdy się nie dowiem. Ale to występuje w mojej rodzinie. Zdecydowanie nie chodzi o moją mamę czy mojego tatę, spieszę dodać – podkreślał.

