Filip Chajzer i Sandra Hajduk-Popińska dogryzali sobie na wizji „DDTVN”. Nie szczędzili sobie złośliwości

Poniedziałkowe wydanie „Dzień dobry TVN” poprowadzili Filip Chajzer i Małgrzata Ohme. W pewnym momencie do prowadzących dołączyła Sandra Hajduk-Popińska, która miała zaprezentować newsy z show-biznesu. Już na wstępie Filip Chajzer złośliwie się do niej odezwał.

„Dzień dobry TVN”. Filip Chajzer i Sandra Hajduk-Popińska dogryzali sobie na wizji

Sandra Hajduk jest specjalistką od show-biznesu i regularnie pojawia się na ekranie stacji, by zaprezentować najświeższe plotki. Filipowi Chajzerowi nie spodobał się jednak sposób, w jaki dziennikarka zapowiedziała informacje.

– A teraz newsy ze świata show-biznesu, tego zagranicznego, bo dzieje się dużo. Powiedziałabym nawet, że breaking na start! – powiedziała Sandra Hajduk-Popińska.

– Co ty mówisz?! A co to znaczy po polsku? – zareagował FIlip Chajzer.

– Łamiący news – powiedziała dziennikarka.

W studiu dało się wyczuć napiętą atmosferę. Na tym się jednak nie skończyło. Po chwili Sandra Hajduk-Popińska postanowiła dogryźć Filipowi Chajzerowi.

– Met Gala. Interesuje was to wydarzenie? Bo to naprawdę bardzo duża historia w świecie mody. Patrzę na Filipa i trochę mniej... – powiedziała.

– A dlaczego „trochę mniej” na mnie patrzysz? A co, ja nie jestem z mody?! – zareagował dziennikarz.

Natomiast gdy Filip Chajzer chciał się dowiedzieć, kim jest kobieta pokazana na zdjęciu, Sandra Hajduk-Popińska wykorzystała ten moment do kolejnej zaczepki.

– To jest Khloe (Kardashian), siostra Kim. Bo to jest w ogóle cały klan. Ja ci to później rozrysuję, bo tam jest jeszcze Kylie, Kendall, można się pogubić... – powiedziała złośliwie.

Sandra Hajduk odniosła się do sytuacji na swoim instagramowym profilu. Z jej komentarza wynika, że nic się nie wydarzyło. „Jak to się człowiek z internetów dowie, że miał rano jakieś spięcie. Filip Chajzer proszę być dla mnie milszym” – napisała żartobliwie dziennikarka, komentując internetowe nagłówki.

