Doszło do spotkania Macieja Kurzajewskiego i Marcina Hakiela. Wiadomo, co sobie powiedzieli

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się ze sobą w marcu zeszłego roku. Wiadomość o rozpadzie ich trwające 17 lat małżeństwa była szokiem dla fanów. Tancerz długo nie mógł pogodzić się z rozstaniem, dodawał pełne żalu posty na Instagramie, a także udzielił wywiadu w „Mieście kobiet”, w którym nie ukrywał, że w życiu jego żony pojawił się ktoś inny. Niedługo potem okazało się, że chodziło o Macieja Kurzajewskiego. Teraz wygląda na to, że po tych wydarzeniach cała czwórka znalazła wspólny język.

Doszło do spotkania Macieja Kurzajewskiego i Marcina Hakiela

Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek Marcin Hakiel ułożył sobie życie u boku tajemniczej Dominiki. Tancerz co jakiś czas pokazuje zdjęcia, na których widać kobietę, ale nigdy nie pokazuje jej twarzy. Najwyraźniej Dominika chce zachować prywatność. Nowa kobieta u boku pomogła mu jednak uporać się ze złamanym sercem i wygląda na to, że zaakceptował obecność Macieja Kurzajewskiego u boku swojej byłej żony. Świadczą o tym ostatnie medialne doniesienia.

„Super Express” informuje bowiem, że doszło do spotkania Macieja Kurzajewskiego i Marcina Hakiela. Panowie mieli okazję porozmawiać ze sobą po występie Helenki, córki Hakiela i Katarzyny Cichopek. Byli małżonkowie pojawili się na występie córki w towarzystwie swoich nowych partnerów. Ponoć to właśnie wtedy tancerz podszedł do dziennikarza i zaczął z nim rozmawiać.

„Marcin grzecznie przywitał się z Maciejem oraz przedstawił mu swoją partnerkę” – informuje „Super Express” i dodaje, że Marcin Hakiel zaproponował spotkanie!

„Niestety, tego dnia Kasia i Maciek świętowali 50-tkę prezentera. Czekała na nich cała rodzina. Umówili się jednak na inny termin” – powiedział informator tabloidu.

