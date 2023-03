Eurowizja 2023. Jann mówi, czy „Solo” Blanki może się spodobać. Wspomina o hejcie

Obecnie Blanka i Jann to artyści, o których jest najgłośniej. Popularność zdobyli dzięki preselekcjom do Eurowizji, które wygrała Blanka. W związku z tym nie brakowało kontrowersji – Blanka spotkała się z ogromnym hejtem ze strony widzów, którzy uważają, że nie powinna wygrać, a wyniki głosowania były rzekomo ustawione. Jann wypowiedział się na temat Blanki, jej utworu i hejtu w Radiu ZET.

Eurowizja 2023. Jann mówi, czy „Solo” Blanki może się spodobać

Po ogłoszeniu wyników preselekcji i gdy na Blankę wylała się lawina hejtu, Jann opublikował na swoim instagramowym profilu apel, w którym zwrócił się z prośbą do fanów, by nie hejtowali zwyciężczyni. Teraz w Radiu ZET o tym przypomniał.

– Apelowałem na Instagramie, że nie podpisuję się pod żadnym hejtem. Rozumiem te emocje. Rozumiem, że są zawiedzeni. Rozumiem, że Blanka znalazła się teraz w ciężkiej sytuacji. Jak przygotowywałem się do preselekcji, rozważałem wiele scenariuszy i brałem pod uwagę, że coś takiego może przydarzyć się też mi. Bardzo jej tego współczuję. Mam nadzieję, że ten hejt się skończy – powiedział.

Jann przyznał też, że był w garderobie Blanki po jej zwycięstwie. – Chciałem się upewnić, że sobie dobrze z tym radzi. Jeszcze wtedy nie zaglądałem do internetu. Poszedłem, żeby jej pogratulować i upewnić się, że wszystko jest okej – powiedział.

Jann został też zapytany, czy jego zdaniem „Solo” Blanki może zachwycić widzów Eurowizji. – Myślę, że tak. Dobrze się do niej bawiłem i bawię. Cały czas ją nucę – powiedział.

Blanka dziękuje za wsparcie

Co ciekawe, okazuje się, że sama Blanka najbardziej kibicowała właśnie Jannowi. – Był moim faworytem. Uważam, że zrobił świetną robotę. Jest świetnym artystą i człowiekiem. (…) Od razu jak się poznaliśmy, złapaliśmy ze sobą fajny kontakt. Oboje sobie kibicowaliśmy. Naprawdę jest przecudowny. Dziękuję mu za całe wsparcie, które mi teraz okazuje. Że trzyma kciuki. Po wszystkim spotkaliśmy się w garderobie. Poza kamerami. Przyszedł do mnie i mocno się uścisnęliśmy. Powiedział, że trzyma kciuki i jest mu bardzo przykro za różne niemiłe rzeczy, które się dzieją. Jest ze mną. Również go wspieram. Mam nadzieję, że nasza relacja będzie długa i przyjemna – powiedziała w Radiu ZET.

