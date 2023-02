Jann o zwycięstwie Blanki w preselekcjach do Eurowizji 2023. Zaapelował do swoich fanów

Za nami preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2023, które odbyły się podczas koncertu „Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!”. Na scenie zaprezentowało się 10 artystów, a widzowie oraz jury, na czele którego zasiadała Edyta Górniak, zdecydowali, że to właśnie Blanka będzie reprezentować Polskę w Liverpoolu. Jej zwycięstwo skomentował Jann, który był typowany na tegorocznego faworyta.

Jann o zwycięstwie Blanki w preselekcjach do Eurowizji 2023

Zwycięstwo Blanki z utworem „Solo” oburzyło widzów i internautów. Niektórzy domagają się wręcz anulowania werdyktu. Swoje niezadowolenie wielu wyraziło już podczas preselekcji. Gdy podano, jak zagłosowało jury, publiczność w studiu zaczęła buczeć. Faworytem widzów był Jann i jego utwór „Gladiator”. Po koncercie wokalista nagrał krótkie wideo, które wrzucił na Instagram. Skomentował zwycięstwo Blanki i zwrócił się z ważnym apelem do swoich fanów. Nie zapomniał też podziękować fanom za wsparcie.

„Dziękuję za wsparcie. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem mega wdzięczny. Bez was by mnie tu nie było. To wszystko to wasza zasługa. Ja jestem dumny z siebie, mam nadzieję, że wam też się to podobało” – powiedział.

Jann podkreślił, że nie chce, by jego fani hejtowali Blankę. – Chcę, żeby to wybrzmiało. Jestem ogromnie wdzięczny za wasze wsparcie, ale nie chcę, żeby wspieranie mnie polegało na gnieceniu kogoś, ciągnięciu kogoś innego w dół. Blanka naprawdę bardzo ciężko pracowała na to i bardzo sobie na to zasłużyła, więc wspierajcie ją, proszę, bo będzie bardzo tego potrzebowała, jak pojedzie do Liverpoolu. (…) Wyślijcie Blance dużo miłości i dużo wsparcia (…) To jest mój apel – powiedział.

24-latek odniósł się też do głosowania jurorów. – To jest konkurs. Ktoś wygrywa, a ktoś nie wygrywa. Nie ma co tu oceniać wyników jurorów. To jest ich praca. Oni wykonali swoją pracę. Mieli nas ocenić i ocenili. Uważam, że to jest fair i trzeba to zaakceptować. Świat się nie kończy – powiedział.

Na koniec Jann zapewnił, że dalej będzie tworzył nowe utwory i liczy, że spodobają się tak samo, jak „Gladiator”.

Czytaj też:

Ahlena jednak wykona swój kontrowersyjny utwór w TVP? Jest decyzjaCzytaj też:

Eurowizja. Zmiany w głosowaniu po zeszłorocznym skandalu