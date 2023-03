„Twoja twarz brzmi znajomo”. Krzysztof Ibisz wygrał 1. odcinek. Wcielił się w polskiego artystę

Za nami 1. odcinek 18. edycji „Twoja twarz brzmi znajomo” w nowej odsłonie. Ostatnio głośno było o zmianach, które wprowadził w programie Edward Miszczak, przechodząc ze stacji TVP do Polsatu. W nowej edycji show nie występują więc Michał Wiśniewski i Katarzyna Skrzynecka w jury, a zamiast nich pojawił się Paweł Domagała. Z kolei Piotra Gąsowskiego, który w imię solidarności z Katarzyną Skrzynecką sam zrezygnował z pracy, zastąpił Maciej Rock. Nie mniejsze emocje budzą uczestnicy, wśród których pojawił się m.in. Krzysztof Ibisz, pierwszy raz sprawdzając się w roli uczestnika a nie prowadzącego. I od razu wygrał 1. odcinek!

„Twoja twarz brzmi znajomo”. Krzysztof Ibisz wygrał 1. odcinek

Krzysztof Ibisz w 1. odcinku „Twoja twarz brzmi znajomo” wcielił się w Macieja Maleńczuka i wyglądał niemal jak jego kopia. Wykonał utwór „Uważaj na niego”, podbijając swoim wykonem serca jurorów, a Małgorzatę Walewską udało mu się nawet porwać do tańca. – Trzy minuty temu cała Polska czekała na ten występ. Ciężko jest podrobić barwę Macieja Maleńczuka, więc wiadomo, że nie był to stuprocentowy Maleńczuk, ale kompletnie mi to nie przeszkadzało. W zadaniu aktorskim – dyszka – powiedział Robert Janowski.

Paweł Domagała też docenił występ Krzysztofa Ibisza. – A ja się cieszę, że żyję w tych samych czasach co Krzysztof Ibisz. Jestem zachwycony, chciałem zrobić coming out i przyznać publicznie, że kocham Krzysztofa za dystans. Wierzcie mi, że nikt w polskim show biznesie nie ma do siebie takiego dystansu jak on – powiedział.

Sam Krzysztof Ibisz podziękował wszystkim na Instagramie. „Kochani, dziękuję za gratulację i dziękuję wszystkim uczestnikom za piękne wykonania i stworzenie świetnych postaci, a Polsatowi za odwagę przyjęcia do programu osoby, która nie śpiewa czyli mnie. Mam nadzieję, że był to dla Was miły wieczór” – napisał.

instagramCzytaj też:

Zarobki za konferansjerkę zwalają z nóg. Ujawniono stawki Kammela i IbiszaCzytaj też:

"Twoja twarz brzmi znajomo". Krzysztof Ibisz po raz pierwszy jako uczestnik. „Czuję się dziwnie"